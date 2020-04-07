Kovid-19'a karşı umut ışığı

Corona'ya karşı immün plazma yöntemiyle ilgili çalışmalara başlandı. "Daha önce hastalığı geçirmiş olan bireylerin kanındaki antikorların hasta bireylere aktarılması" olarak bilinen yöntemle ilgili Türk Hematoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Güner Hayri Özsan, şu bilgileri paylaştı: "Bu tedavi bizim için de yeniden umut ışığı oldu. Bu yöntem destek tedavi amaçlı kullanılmaktadır" ifadesini kullandı.
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