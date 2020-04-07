Kovid-19 sevenlerini ayıramadı: Üst geçitte buluşup soluğu nikah salonunda aldılar

Türkiye, katil virüs Corona'ya karşı tüm tedbirlerini arttırdı. 31 büyük şehrin giriş çıkışında denetim başladı.
Uyanık genç ise engeli aştı. Gelini üst geçide çağırdı. Davullu zurnalı bir tören düzenleyip koluna taktı.
SANAL AİLEM
Onur Durak ile eşi Yi Lu ABD'ye gitti. Bu sırada Çin'de salgın patlak verdi. Çift Şanghay'a dönmek için İstanbul'a geldi.
Ancak uçuşlar iptal edildi. İstanbul'da mecburi ikamete tabi olan ikili yardım istedi: Bizi yavrumuza kavuşturun.
CORONA'YA GELİN
Coronavirüs önlemleri kapsamında büyükşehirlere giriş-çıkışlar yasaklandı. Dün İstanbul'da yaşayan ve adı öğrenilemeyen bir damat ile Kocaeli Çayırova'da yaşayan gelin il değiştiremedikleri için kavuşamadı... Çaresiz kalan damat sınırları zorlayan bir plan yaptı. Müstakbel eşini baba evinden değil, İstanbul Tuzla İlçesi ile Kocaeli Çayırova'yı birbirinden ayıran üst geçitten aldı. İkilinin nikahı, İstanbul'da kıyıldı.
O NİKAH YAPILACAK!
Gelin, yakınlarının yardımıyla üst geçidin merdivenlerinden indi. O anları görenler, şok geçirdi. Konvoya katılanların maske takmaması dikkat çekti.
SALGIN ONLARA VIZ GELDİ
8 BİN KİLOMETRELİK HASRET
İSTANBUL'DA yaşayan öğretim görevlisi Onur Sabri Durak, Çinli Yi Lu ile evlendi. 3 yıl önce çocukları Talayhan dünyaya geldi. Çin'de yaşayan çift, geçtiğimiz aylarda akademik çalışmalar için ABD'ye gitti. Tam dönüş yolunda, uçak seferleri iptal edildi. İstanbul'da kalan Onur ve Yi Lu, Çin'in Şanghay kentinde bulunan oğullarını aylardır göremediklerini söyledi. Durak, "Yaklaşık 3 aydır çocuğumuzu göremiyoruz. Talayhan'a eşimin ailesi bakıyor. Oğlumuzla internet üzerinden kısa aralıklarla hem saat farkı hem de uyku düzenini bozmamak adına görüşüyoruz" dedi.
Talayhan, anneanne ve dedesiyle birlikte Şanghay'da kaldı.
CARANTİNA!
TRABZON'DA yaşayan Fatih Turan, 1985 model minibüsünü evinin önündeki iskeleye astı. Burada kendini virüse karşı karantinaya aldı. "Hanımın dırdırından kurtuldum" ifadesini kullandı.
ONLAR DA UNUTULMADI
KARS'TA görevli polis ekipleri, sokak hayvanlarını unutulmadı. Aç kalan sokak köpekleriyle kendi kumanyalarını paylaştı.
YASAK DİNLEMEDİLER
COVID-19 önlemleri kapsamında, 60 yaş ve üstü ile 20 yaşından küçüklerin sokağa çıkması yasaklandı. Bazı vatandaşlar kurala uyarken bazıları yasağa rağmen soluğu sokakta aldı. Dün İstanbul Sarıyer'deki semt pazarına giden 64 yaşındaki İsmail Danışment, ekiplerce evine yollandı. Öte yandan polis ekipleri dün büyükşehirlerde tek tek kimlik kontrolü yaptı. Zabıta, sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşları eve gönderdi.
Polis ekipleri, dün sokaktaki gençlerin kimliğini denetledi.
KAYA'YA VIZ GELDİ
İstanbul Avcılar'da bir anne dün hasta olan oğlunu doktora götürmek için metrobüse binmek istedi. Görevliler tarafından engellendi.
İSTANBUL KAPALI
MEGA kent İstanbul'a salgın nedeniyle giriş-çıkışlar kapatıldı. Tuzla'da araç yoğunluğu yaşandı. Güvenlik güçleri, tek tek denetim yaptı. Sürücülerin seyahat izin belgesine bakıldı.
BAĞCILAR'DA KARANTİNA
İstanbul Bağcılar'da Merkez, Çınar, Kirazlı ve Kazım Karabekir Mahallelerindeki 4 binada ikamet eden vatandaşların karantinaya alındığı açıklandı.
İLK DÖNEMDEN SORUMLULAR
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 6 Haziran'a ertelenen bursluluk sınavıyla ilgili bilgi verdi. Öğrencilerin birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olduğunu söyledi.
HASTANELERDE YENİ DÖNEM
Sağlık Bakanlığı, COVID-19 tedbirleri kapsamında yeni alınan önlemleri 81 ilin valiliğine gönderdi. Salgın süresince tüm sağlık kuruluşlarına girişlerde vatandaşların tıbbi maske takmaları zorunlu hale getirildi.
229 PROVOKATÖR GÖZALTINA ALINDI
İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada asılsız ve provokatif Coronavirüs paylaşımı yapan 616 şüphelinin belirlendiğini, bu kişilerden 229'unun yakalandığını açıkladı. Yapılan incelemede paylaşımların, FETÖ/
PDY, PKK/KCK ve marjinal gruplar tarafından yapıldığı belirlendi.
TBMM'DE 3 VİRÜS VAKASI
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'te Coronavirüs vakası sayısının 3 olduğunu açıkladı. Şentop, "Meclis Hastanesi'nde bir doktor, labatuvarda çalışan bir görevli ve Meclis'te çalışan bir personelde virüs vakası görüldü. Hastalarımızın durumu iyi. İnşallah yakın zamanda taburcu olacaklar" dedi.
CAN KAYBIMIZ 649'A ÇIKTI
Sağlık Bakanlığı, virüs nedeniyle son 24 saatte 75 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 649'a yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, iyileşen hasta sayısının bin 326 olduğu bilgisini verdi. Bakan Fahrettin Koca da, "İyileşen hasta sayımızdaki artış hızı devam ediyor. Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor" dedi.
Uyanık genç ise engeli aştı. Gelini üst geçide çağırdı. Davullu zurnalı bir tören düzenleyip koluna taktı.
SANAL AİLEM
Onur Durak ile eşi Yi Lu ABD'ye gitti. Bu sırada Çin'de salgın patlak verdi. Çift Şanghay'a dönmek için İstanbul'a geldi.
Ancak uçuşlar iptal edildi. İstanbul'da mecburi ikamete tabi olan ikili yardım istedi: Bizi yavrumuza kavuşturun.
CORONA'YA GELİN
Coronavirüs önlemleri kapsamında büyükşehirlere giriş-çıkışlar yasaklandı. Dün İstanbul'da yaşayan ve adı öğrenilemeyen bir damat ile Kocaeli Çayırova'da yaşayan gelin il değiştiremedikleri için kavuşamadı... Çaresiz kalan damat sınırları zorlayan bir plan yaptı. Müstakbel eşini baba evinden değil, İstanbul Tuzla İlçesi ile Kocaeli Çayırova'yı birbirinden ayıran üst geçitten aldı. İkilinin nikahı, İstanbul'da kıyıldı.
O NİKAH YAPILACAK!
Gelin, yakınlarının yardımıyla üst geçidin merdivenlerinden indi. O anları görenler, şok geçirdi. Konvoya katılanların maske takmaması dikkat çekti.
SALGIN ONLARA VIZ GELDİ
8 BİN KİLOMETRELİK HASRET
İSTANBUL'DA yaşayan öğretim görevlisi Onur Sabri Durak, Çinli Yi Lu ile evlendi. 3 yıl önce çocukları Talayhan dünyaya geldi. Çin'de yaşayan çift, geçtiğimiz aylarda akademik çalışmalar için ABD'ye gitti. Tam dönüş yolunda, uçak seferleri iptal edildi. İstanbul'da kalan Onur ve Yi Lu, Çin'in Şanghay kentinde bulunan oğullarını aylardır göremediklerini söyledi. Durak, "Yaklaşık 3 aydır çocuğumuzu göremiyoruz. Talayhan'a eşimin ailesi bakıyor. Oğlumuzla internet üzerinden kısa aralıklarla hem saat farkı hem de uyku düzenini bozmamak adına görüşüyoruz" dedi.
Talayhan, anneanne ve dedesiyle birlikte Şanghay'da kaldı.
CARANTİNA!
TRABZON'DA yaşayan Fatih Turan, 1985 model minibüsünü evinin önündeki iskeleye astı. Burada kendini virüse karşı karantinaya aldı. "Hanımın dırdırından kurtuldum" ifadesini kullandı.
ONLAR DA UNUTULMADI
KARS'TA görevli polis ekipleri, sokak hayvanlarını unutulmadı. Aç kalan sokak köpekleriyle kendi kumanyalarını paylaştı.
YASAK DİNLEMEDİLER
COVID-19 önlemleri kapsamında, 60 yaş ve üstü ile 20 yaşından küçüklerin sokağa çıkması yasaklandı. Bazı vatandaşlar kurala uyarken bazıları yasağa rağmen soluğu sokakta aldı. Dün İstanbul Sarıyer'deki semt pazarına giden 64 yaşındaki İsmail Danışment, ekiplerce evine yollandı. Öte yandan polis ekipleri dün büyükşehirlerde tek tek kimlik kontrolü yaptı. Zabıta, sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşları eve gönderdi.
Polis ekipleri, dün sokaktaki gençlerin kimliğini denetledi.
KAYA'YA VIZ GELDİ
İstanbul Avcılar'da bir anne dün hasta olan oğlunu doktora götürmek için metrobüse binmek istedi. Görevliler tarafından engellendi.
İSTANBUL KAPALI
MEGA kent İstanbul'a salgın nedeniyle giriş-çıkışlar kapatıldı. Tuzla'da araç yoğunluğu yaşandı. Güvenlik güçleri, tek tek denetim yaptı. Sürücülerin seyahat izin belgesine bakıldı.
BAĞCILAR'DA KARANTİNA
İstanbul Bağcılar'da Merkez, Çınar, Kirazlı ve Kazım Karabekir Mahallelerindeki 4 binada ikamet eden vatandaşların karantinaya alındığı açıklandı.
İLK DÖNEMDEN SORUMLULAR
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 6 Haziran'a ertelenen bursluluk sınavıyla ilgili bilgi verdi. Öğrencilerin birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olduğunu söyledi.
HASTANELERDE YENİ DÖNEM
Sağlık Bakanlığı, COVID-19 tedbirleri kapsamında yeni alınan önlemleri 81 ilin valiliğine gönderdi. Salgın süresince tüm sağlık kuruluşlarına girişlerde vatandaşların tıbbi maske takmaları zorunlu hale getirildi.
229 PROVOKATÖR GÖZALTINA ALINDI
İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada asılsız ve provokatif Coronavirüs paylaşımı yapan 616 şüphelinin belirlendiğini, bu kişilerden 229'unun yakalandığını açıkladı. Yapılan incelemede paylaşımların, FETÖ/
PDY, PKK/KCK ve marjinal gruplar tarafından yapıldığı belirlendi.
TBMM'DE 3 VİRÜS VAKASI
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'te Coronavirüs vakası sayısının 3 olduğunu açıkladı. Şentop, "Meclis Hastanesi'nde bir doktor, labatuvarda çalışan bir görevli ve Meclis'te çalışan bir personelde virüs vakası görüldü. Hastalarımızın durumu iyi. İnşallah yakın zamanda taburcu olacaklar" dedi.
CAN KAYBIMIZ 649'A ÇIKTI
Sağlık Bakanlığı, virüs nedeniyle son 24 saatte 75 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 649'a yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, iyileşen hasta sayısının bin 326 olduğu bilgisini verdi. Bakan Fahrettin Koca da, "İyileşen hasta sayımızdaki artış hızı devam ediyor. Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.