Bilim Kurulu güçleniyor

Sağlık Bakanlığı Coronavirüs Bilim Kurulu, şeffaf açıklamalarıyla halkın güvenini kazandı. 7 profesöre daha Bilim Kurulu'na katıldı. Bu kapsamda enfeksiyon hastalıkları alanında uzman 31 bilim insanından oluşan Kurul'un üye sayısı 38'e çıktı. Kurula katılan yeni üyeler Prof. Dr. Pınar Okyay, Prof. Dr. Selma Metintaş, Prof. Dr. Deniz Çalışkan, Prof. Dr. Seçil Özkan, Prof. Dr. Ali Özer, Prof. Dr. Mustafa Öztür ve Prof. Dr. Ahmet Tevfik Sünter oldu.
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