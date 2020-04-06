574'E

SESSİZTANBUL

PKK'LI

Devlet, salgına karşı tedbiri elden bırakmadı. Vatandaşlar ise kendi karantinasını uyguladı. Kapısını kapatıp evinde kaldı.Virüsü oğlum ile gelinimden kaptım. Kalp ve tansiyon hastası olmama rağmen hiç korkmadım.Allah herkesi korusun. Hastalara şifa versin. Bu bela geçene kadar evde kalın dışarı çıkmayın.İngiiltere'de ölü sayısı 4 bini aştı. Başbakan bile hastalığa yakalandı. Buna rağmen İngilizler çimlere yattı. Polis hepsini copla kovaladı.Johnson, dün gece hastaneye kaldırıldı.Bakanı Fahrettin Koca, dün 73 hastanın daha vefat ettiğini bildirdi. Koca, "Vaka sayısı 27 bin 69'a, can kaybı 574'e yükseldi. Covid-19 tedavisi tamamlanarak taburcu edilen toplam kişi sayısı ise bin 42 oldu. Günlük test sayısında 20.000'i aştık. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım" dedi.önlemleri kapsamında, 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı olanların evden çıkması yasaklandı. 20 yaş altındaki gençlere de 'sokağa çıkmayın' çağrısı yapıldı. Büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar da yetkililerin evde kalın çağrısını dikkate aldı. Dün, milyonlarca insanın yaşadığı mega kent İstanbul, en sakin günlerinden birini yaşadı.Toplu taşımalarda da virüs önlemleri vardı. İstanbul'da bugünden itibaren metro seferlerinin sadece 21.00'a kadar yapılacağı açıklandı.Dünyaca ünlü Taksim Meydanı ve Sultanahmet Meydanı boş kaldı. Tedbir kapsamında Taksim Tünel Nostaljik Tramvay, Kadıköy-Moda Tramvay, Taksim- Kabataş Füniküler Hattı dün son seferlerini yaptı.Adana'da eldivensiz ürün seçen vatandaşa tepki yağdı.Avcılar'da oto boyacısı Mehmet Oral, virüse karşı kendi önlemini aldı. İşyerinde giydiği tulum ve maske ile pazara giderek korunmaya çalıştı. Adana'da ise bazı vatandaşlar kurallara aldırmadı. Maske kullanmadı. Eldivensiz elleriyle ürün seçmesi tepki topladı.İstanbul Kadıköy'de Aslı Yenipınar ve Mustafa Arısoy çifti, dün dünya evine girdi. Yakınları çifte kapıya kadar eşlik edebildi. İkili, maske takarak virüsten korunduğunu söyledi.İSTANBUL Şişli'de yaşayan Dilek Turgut, önceki gün yasak olmasına rağmen Bebek sahilinde yürürken polise yakalandı. "Evde canım sıkılıyor, bizi nereye kadar tutacaklar" diyen genç kıza 3 bin lira para cezası yazıldı.Valisi Ali Yerlikaya, yeni tedbirleri açıkladı: İstanbul'da, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümleri saklı kalmak üzere;serbest kıyafet uygulamasına geçilmiştir.Ekipler, trafikte de virüs denetimine çıktı. İstanbul Kağıthane'de durdurulan minibüste fazla yolcu olduğu saptandı. Maske takmayan ve kurallara uymayan şoföre 4 bin lira para cezası yazıldı.Google'ın hazırladığı "Kovid- 19 Topluluk Hareketliliği" raporu, Türk halkının uyarıları dinlediğini kanıtladı. 16 Şubat-29 Mart tarihlerinde alışveriş ve eğlence alanlarında topluluk hareketliliği yüzde 75 azaldı.Bakanlığı, salgınının sadece insan hayatını değil, sokak hayvanlarını da etkilediğini belirtti. Bakanlık 81 il valiliğine gönderdiği genelgede, sokak hayvanlarına düzenli olarak mama, yem, yiyecek ve su bırakılmasını, hayvanların yaşam alanlarının dezenfekte edilmesini istedi.Karşıyaka Çarşısı, tüm uyarılara rağmen boş kalmadı. Yetkililer, yeni tedbirler aldı. Bu kapsamda, çarşı yaya girişine kapatıldı. Polis ve mahalle bekçileri, yalnızca çarşıda çalışan ve bölgede oturan kişilere izin vermeye başladı.Bakanı Abdulhamit Gül, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.ifadesini kullandı.tedbirlerikapsamında, 20yaşın altındakigençlerinsokağa çıkmasıyasaklandı.İçişleri Bakanlığı,Valiliklere ekgenelge yolladı.Kamu, özel sektörve tarım alanındaçalışanların buyasaktan muafolacağı vurgulandı.güçleri terörörgütlerine geçitvermedi. Fırat KalkanıBölgesi'netaciz ateşi gerçekleştirenPKK/YPG'li 2 terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunanBölgede operasyonlar devam ediyor.