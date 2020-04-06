Devlet, salgına karşı tedbiri elden bırakmadı. Vatandaşlar ise kendi karantinasını uyguladı. Kapısını kapatıp evinde kaldı.
TAKSİM MEYDANI
RES'T'MİYE
Virüsü oğlum ile gelinimden kaptım. Kalp ve tansiyon hastası olmama rağmen hiç korkmadım.
Allah herkesi korusun. Hastalara şifa versin. Bu bela geçene kadar evde kalın dışarı çıkmayın.
İNGİLTERE YERDE
İngiiltere'de ölü sayısı 4 bini aştı. Başbakan bile hastalığa yakalandı. Buna rağmen İngilizler çimlere yattı. Polis hepsini copla kovaladı.
LONDRA ULUSAL PARKLARI
Johnson, dün gece hastaneye kaldırıldı.
CAN KAYBIMIZ 574'E ÇIKTI
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, dün 73 hastanın daha vefat ettiğini bildirdi. Koca, "Vaka sayısı 27 bin 69'a, can kaybı 574'e yükseldi. Covid-19 tedavisi tamamlanarak taburcu edilen toplam kişi sayısı ise bin 42 oldu. Günlük test sayısında 20.000'i aştık. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım" dedi.
SESSİZTANBUL
COVİD-19 önlemleri kapsamında, 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı olanların evden çıkması yasaklandı. 20 yaş altındaki gençlere de 'sokağa çıkmayın' çağrısı yapıldı. Büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar da yetkililerin evde kalın çağrısını dikkate aldı. Dün, milyonlarca insanın yaşadığı mega kent İstanbul, en sakin günlerinden birini yaşadı.
METRO SEFERLERİNE DÜZENLEME
Toplu taşımalarda da virüs önlemleri vardı. İstanbul'da bugünden itibaren metro seferlerinin sadece 21.00'a kadar yapılacağı açıklandı.
Dünyaca ünlü Taksim Meydanı ve Sultanahmet Meydanı boş kaldı. Tedbir kapsamında Taksim Tünel Nostaljik Tramvay, Kadıköy-Moda Tramvay, Taksim- Kabataş Füniküler Hattı dün son seferlerini yaptı.
Adana'da eldivensiz ürün seçen vatandaşa tepki yağdı.
MEHMET'I ÖRNEK ALIN
İSTANBUL Avcılar'da oto boyacısı Mehmet Oral, virüse karşı kendi önlemini aldı. İşyerinde giydiği tulum ve maske ile pazara giderek korunmaya çalıştı. Adana'da ise bazı vatandaşlar kurallara aldırmadı. Maske kullanmadı. Eldivensiz elleriyle ürün seçmesi tepki topladı.
VİRÜS FERMAN DİNLEMEZ
İstanbul Kadıköy'de Aslı Yenipınar ve Mustafa Arısoy çifti, dün dünya evine girdi. Yakınları çifte kapıya kadar eşlik edebildi. İkili, maske takarak virüsten korunduğunu söyledi.
SUÇ VE CEZA
İSTANBUL Şişli'de yaşayan Dilek Turgut, önceki gün yasak olmasına rağmen Bebek sahilinde yürürken polise yakalandı. "Evde canım sıkılıyor, bizi nereye kadar tutacaklar" diyen genç kıza 3 bin lira para cezası yazıldı.
KAMUDA SERBEST KIYAFET DÖNEMİ
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, yeni tedbirleri açıkladı: İstanbul'da, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümleri saklı kalmak üzere; daha kolay temizlenebilen kıyafetlerle görev yapma imkanı için serbest kıyafet uygulamasına geçilmiştir.
'TOPLU' TAŞIMA
Ekipler, trafikte de virüs denetimine çıktı. İstanbul Kağıthane'de durdurulan minibüste fazla yolcu olduğu saptandı. Maske takmayan ve kurallara uymayan şoföre 4 bin lira para cezası yazıldı.
EVDEYIZ.COM
Google'ın hazırladığı "Kovid- 19 Topluluk Hareketliliği" raporu, Türk halkının uyarıları dinlediğini kanıtladı. 16 Şubat-29 Mart tarihlerinde alışveriş ve eğlence alanlarında topluluk hareketliliği yüzde 75 azaldı.
ONLAR DA UNUTULMADI
İÇİŞLERİ Bakanlığı, salgınının sadece insan hayatını değil, sokak hayvanlarını da etkilediğini belirtti. Bakanlık 81 il valiliğine gönderdiği genelgede, sokak hayvanlarına düzenli olarak mama, yem, yiyecek ve su bırakılmasını, hayvanların yaşam alanlarının dezenfekte edilmesini istedi.
ÇARŞIYA VİRÜS ÖNLEMİ
İZMİR Karşıyaka Çarşısı, tüm uyarılara rağmen boş kalmadı. Yetkililer, yeni tedbirler aldı. Bu kapsamda, çarşı yaya girişine kapatıldı. Polis ve mahalle bekçileri, yalnızca çarşıda çalışan ve bölgede oturan kişilere izin vermeye başladı.
BAKAN GÜL'DEN AVUKATLARA MESAJ
ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. "Yargıya güven, hukukun tüm paydaşlarının ortak çabası ve ortak aklıyla gelişebilecektir. Avukatların bu çabaya dün olduğu gibi bugün de omuz vereceğine inancım tamdır" ifadesini kullandı.
GENÇLERE KISMI MUAFİYET
CORONA tedbirleri kapsamında, 20 yaşın altındaki gençlerin sokağa çıkması yasaklandı. İçişleri Bakanlığı, Valiliklere ek genelge yolladı. Kamu, özel sektör ve tarım alanında çalışanların bu yasaktan muaf olacağı vurgulandı.
7 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ
GÜVENLİK güçleri terör örgütlerine geçit vermedi. Fırat Kalkanı Bölgesi'ne taciz ateşi gerçekleştiren PKK/YPG'li 2 terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.
TAKSİM MEYDANI
RES'T'MİYE
Virüsü oğlum ile gelinimden kaptım. Kalp ve tansiyon hastası olmama rağmen hiç korkmadım.
Allah herkesi korusun. Hastalara şifa versin. Bu bela geçene kadar evde kalın dışarı çıkmayın.
İNGİLTERE YERDE
İngiiltere'de ölü sayısı 4 bini aştı. Başbakan bile hastalığa yakalandı. Buna rağmen İngilizler çimlere yattı. Polis hepsini copla kovaladı.
LONDRA ULUSAL PARKLARI
Johnson, dün gece hastaneye kaldırıldı.
CAN KAYBIMIZ 574'E ÇIKTI
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, dün 73 hastanın daha vefat ettiğini bildirdi. Koca, "Vaka sayısı 27 bin 69'a, can kaybı 574'e yükseldi. Covid-19 tedavisi tamamlanarak taburcu edilen toplam kişi sayısı ise bin 42 oldu. Günlük test sayısında 20.000'i aştık. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım" dedi.
SESSİZTANBUL
COVİD-19 önlemleri kapsamında, 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı olanların evden çıkması yasaklandı. 20 yaş altındaki gençlere de 'sokağa çıkmayın' çağrısı yapıldı. Büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar da yetkililerin evde kalın çağrısını dikkate aldı. Dün, milyonlarca insanın yaşadığı mega kent İstanbul, en sakin günlerinden birini yaşadı.
METRO SEFERLERİNE DÜZENLEME
Toplu taşımalarda da virüs önlemleri vardı. İstanbul'da bugünden itibaren metro seferlerinin sadece 21.00'a kadar yapılacağı açıklandı.
Dünyaca ünlü Taksim Meydanı ve Sultanahmet Meydanı boş kaldı. Tedbir kapsamında Taksim Tünel Nostaljik Tramvay, Kadıköy-Moda Tramvay, Taksim- Kabataş Füniküler Hattı dün son seferlerini yaptı.
Adana'da eldivensiz ürün seçen vatandaşa tepki yağdı.
MEHMET'I ÖRNEK ALIN
İSTANBUL Avcılar'da oto boyacısı Mehmet Oral, virüse karşı kendi önlemini aldı. İşyerinde giydiği tulum ve maske ile pazara giderek korunmaya çalıştı. Adana'da ise bazı vatandaşlar kurallara aldırmadı. Maske kullanmadı. Eldivensiz elleriyle ürün seçmesi tepki topladı.
VİRÜS FERMAN DİNLEMEZ
İstanbul Kadıköy'de Aslı Yenipınar ve Mustafa Arısoy çifti, dün dünya evine girdi. Yakınları çifte kapıya kadar eşlik edebildi. İkili, maske takarak virüsten korunduğunu söyledi.
SUÇ VE CEZA
İSTANBUL Şişli'de yaşayan Dilek Turgut, önceki gün yasak olmasına rağmen Bebek sahilinde yürürken polise yakalandı. "Evde canım sıkılıyor, bizi nereye kadar tutacaklar" diyen genç kıza 3 bin lira para cezası yazıldı.
KAMUDA SERBEST KIYAFET DÖNEMİ
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, yeni tedbirleri açıkladı: İstanbul'da, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümleri saklı kalmak üzere; daha kolay temizlenebilen kıyafetlerle görev yapma imkanı için serbest kıyafet uygulamasına geçilmiştir.
'TOPLU' TAŞIMA
Ekipler, trafikte de virüs denetimine çıktı. İstanbul Kağıthane'de durdurulan minibüste fazla yolcu olduğu saptandı. Maske takmayan ve kurallara uymayan şoföre 4 bin lira para cezası yazıldı.
EVDEYIZ.COM
Google'ın hazırladığı "Kovid- 19 Topluluk Hareketliliği" raporu, Türk halkının uyarıları dinlediğini kanıtladı. 16 Şubat-29 Mart tarihlerinde alışveriş ve eğlence alanlarında topluluk hareketliliği yüzde 75 azaldı.
ONLAR DA UNUTULMADI
İÇİŞLERİ Bakanlığı, salgınının sadece insan hayatını değil, sokak hayvanlarını da etkilediğini belirtti. Bakanlık 81 il valiliğine gönderdiği genelgede, sokak hayvanlarına düzenli olarak mama, yem, yiyecek ve su bırakılmasını, hayvanların yaşam alanlarının dezenfekte edilmesini istedi.
ÇARŞIYA VİRÜS ÖNLEMİ
İZMİR Karşıyaka Çarşısı, tüm uyarılara rağmen boş kalmadı. Yetkililer, yeni tedbirler aldı. Bu kapsamda, çarşı yaya girişine kapatıldı. Polis ve mahalle bekçileri, yalnızca çarşıda çalışan ve bölgede oturan kişilere izin vermeye başladı.
BAKAN GÜL'DEN AVUKATLARA MESAJ
ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. "Yargıya güven, hukukun tüm paydaşlarının ortak çabası ve ortak aklıyla gelişebilecektir. Avukatların bu çabaya dün olduğu gibi bugün de omuz vereceğine inancım tamdır" ifadesini kullandı.
GENÇLERE KISMI MUAFİYET
CORONA tedbirleri kapsamında, 20 yaşın altındaki gençlerin sokağa çıkması yasaklandı. İçişleri Bakanlığı, Valiliklere ek genelge yolladı. Kamu, özel sektör ve tarım alanında çalışanların bu yasaktan muaf olacağı vurgulandı.
7 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ
GÜVENLİK güçleri terör örgütlerine geçit vermedi. Fırat Kalkanı Bölgesi'ne taciz ateşi gerçekleştiren PKK/YPG'li 2 terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.
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