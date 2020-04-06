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    • 06.04.2020 22:10
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    Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı ile telefonda görüştü

    Son dakika haberine göre, Milli , Genelkurmay Başkanı Muhammed Bageri ile telefonda görüştü. Görüşmede, koronavirüs için alınan ve alınabilecek ek önlemler konusunda bilgi alışverişinde bulunuldu.

    Bakan Akar'dan kritik temas

    Milli , Genelkurmay Başkanı Muhammed Bageri ile telefonda görüştü.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Akar görüşmede, ilk Covid-19 vakasının görülmesinden itibaren, ivedilikle ve kararlılıkla tedbirler alınmaya başlandığını belirtti.

    Milli imkan ve kabiliyetler kullanılarak, mevcut kapasiteler geliştirilerek yerli, milli ürünler geliştirilmeye devam edildiğini bildiren Akar, Bakanlığın bu kapsamdaki kapasitesinin de gün geçtikçe arttığını kaydetti.

    Alınabilecek ilave tedbirleri belirlemek ve salgının daha fazla hasar vermesini engelleyebilmek amacıyla iki ülke arasındaki gayretlerin koordine edilmesi ve ölümcül virüse ilişkin bilgi ve tecrübeleri paylaşmaya hazır olduklarının altını çizen Akar, ihtiyaç duyulması durumunda üretilen yerli ve milli sağlık ürünlerinin dost İran halkına ulaştırılması için hazır olunduğunu aktardı.



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