İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 1 milyon 300 bini geçtiği, 73 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 277 binden fazla kişinin de iyileştiği bildirildi.

06 Nisan 2020, saat 21:45 itibarıyla Türkiye ve dünya genelinde yeni tip Koronavirüs ile ilgili mevcut durum:



Türkiye'de şu ana kadar toplam 202.845 test yapılmış olup, 30.217 Koronavirüs vakası tespit edilmiş, 649 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 1.326 hasta iyileşmiştir. pic.twitter.com/ZVsiGdgP3i — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) April 6, 2020



Ülkelere göre, saat 21.45 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:





