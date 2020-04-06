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    • 06.04.2020 22:15
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    Son dakika: , dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

    , dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı. Buna göre, dünya genelinde enfekte kişi sayısı 1 milyon 300 bini geçti, 73 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 277 binin üzerinde kişi iyileşti.

    İletişim Başkanlığı'ndan 'koronavirüs' açıklaması

    , dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

    Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 1 milyon 300 bini geçtiği, 73 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 277 binden fazla kişinin de iyileştiği bildirildi.


    Ülkelere göre, saat 21.45 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:


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