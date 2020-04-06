BAKAN SELÇUK AÇIKLADI! İOKBS'DE HANGİ KONULARDAN SORU SORULACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuya yönelik yaptığı açıklama şu şekilde,

Bu sınava girecek öğrencilerimiz de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar. Ayrıca bu sınava girecek 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz 9. sınıfın tüm müfredatından sorumlu oluyorlardı. Bu kapsamı da daralttık ve 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz de sadece 9. sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar.

BURSLULUK SINAVI (İOKBS) NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 25 Nisan 2020'de yapılacak İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nı (İOKBS) koronavirüs önlemleri kapsamında 6 Haziran'a ertelemişti.