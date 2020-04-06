Bugünkü
Takvim

Son dakika: Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! İşte Bursluluk Sınavına girecek öğrencilerin sorumlu olacağı müfredat!

Son dakika haberi... Bakanı Selçuk "İlköğretim ve Ortaöğretim Bursluluk Sınavına girecek öğrenciler, 1.dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacak" ifadelerini kullandı. Selçuk konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Bu sınava girecek 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz 9. sınıfın tüm müfredatından sorumlu oluyorlardı. Bu kapsamı da daralttık ve 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz de sadece 9. sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar" dedi.

  • Güncel
  • 06.04.2020 14:29
  •  - 
  • Son Güncelleme: 06.04.2020 14:52
ABONE OL
Bakan duyurdu: İşte Bursluluk Sınavının müfredatı!

BAKAN SELÇUK AÇIKLADI! İOKBS'DE HANGİ KONULARDAN SORU SORULACAK?
Bakanı Ziya Selçuk'un konuya yönelik yaptığı açıklama şu şekilde,

Bu sınava girecek öğrencilerimiz de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar. Ayrıca bu sınava girecek 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz 9. sınıfın tüm müfredatından sorumlu oluyorlardı. Bu kapsamı da daralttık ve 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz de sadece 9. sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar.

BURSLULUK SINAVI (İOKBS) NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 25 Nisan 2020'de yapılacak İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nı (İOKBS) koronavirüs önlemleri kapsamında 6 Haziran'a ertelemişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! İşte Bursluluk Sınavına girecek öğrencilerin sorumlu olacağı müfredat!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri