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Son dakika: 'den veliler için flaş adım! Bugün saat 20:00'da başlayacak!

Son dakika haberleri... Bakanlığınca, dünyaya hızla yayılan koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında başlanılan in ardından, çocukların gelişim sürecinde etkin birer rol model olan velileri pratik bilgilerle desteklemek amacıyla EBA kanallarından yayımlanmak üzere "BİZDEN" isimli veli kuşağı hazırlandı.

  • Güncel
  • 06.04.2020 13:51
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  • Son Güncelleme: 06.04.2020 13:57
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MEB'den veliler için flaş adım!

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kovid-19 salgını nedeniyle 18 milyonun üzerinde öğrencinin evlerinde olması nedeniyle Bakanlık, çalışmalarını sürdürüyor.

Uzaktan eğitim süreçlerini iyileştirmek için ders içeriklerini sürekli zenginleştiren Bakanlık, aileleri de ihmal etmedi.

Okullarından ve öğretmenlerinden uzakta eğitim çalışmalarını evde sürdüren çocukların ailelerine yönelik yeni bir çalışma başlatıldı.

Bakanlığı, çocukların gelişim sürecinde etkin birer rol model olan velileri pratik bilgilerle aktif şekilde desteklemek amacıyla "BİZDEN" adlı aylık bültende yer alan bilgilere benzer şekilde EBA TV İlkokul ve Ortaokul kanallarında yayımlanmak üzere veli kuşağı hazırladı.

Veli kuşağı her gün TRT EBA TV'de saat 20.00'de ekranlarda olacak.

BAKAN SELÇUK, VELİLERE REHBERLİK EDECEK PROGRAM YAPACAK
Milli Eğitim Bakanı , bugün başlatılacak veli kuşağının ilk konuğu olacak. Saat 20.00'de TRT EBA TV İlkokul ve Ortaokul kanallarından velilere seslenecek olan , anne babalara rehberlik edecek bilgiler paylaşacak.

Bakan Selçuk'un velilere yönelik yapacağı programın ana başlıkları şöyle:

"24 saat anne babalık yapmamız gereken bir dönemde velilerimize önerilerimiz neler? Çocukların yaşına göre evde kalma süreciyle baş etme farklılık gösterebiliyor. Kimi çocuk değişimi ve değişikliği bir mücadele fırsatı, mücadeleye davet olarak görürken, kimi çocuk değişimi bir tehdit olarak algılıyor. Çocuklarda bu sürecin ruhsal belirtileri neler olabilir? Çocukların öğrenme sürecindeki en önemli faktörlerden biri can sıkıntısı. Mutfak bir çocuk için hayatı öğrenmenin en kestirme yollarından biri. Kitap okuyan çocukların hayat başarısı ve okul başarısı nispi olarak daha yüksek oluyor."

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