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Son dakika: 'Dijital 'nin gündeminde koronavirüs var! Tüm gözler orada

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı si, Başkan başkanlığında toplanacak. yöntemiyle gerçekleştirilecek toplantının gündeminin ilk sırasında koronavirüsle mücadele yer alıyor.

  • Güncel
  • 06.04.2020 15:17
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  • Son Güncelleme: 06.04.2020 15:30
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor

, başkanlığında toplanacak. Gündemin ilk sırasında koronavirüsle mücadele yer alıyor.

Kabinenin haftalık olağan toplantısı yöntemiyle gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantıya çalışmalarını sürdürdüğü Huber Köşkü'nden başkanlık edecek.

GÜNDEM KORONAVİRÜS
Toplantıda, koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan önlemler detaylı biçimde masaya yatırılacak.

Alınan ilave tedbirlerin sonuçları da değerlendirilecek.

Kabine toplantısında terörle mücadele ile gündemdeki ulusal ve uluslararası konuların da ele alınması bekleniyor.

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