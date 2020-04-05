Son dakika: Başkan Erdoğan talimatı verdi: Ücretsiz maske dağıtımı başlıyor

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabı üzerinden ücretsiz maske dağıtımına ilişkin açıklamalarda bulundu. Altun, Başkan Erdoğan'ın talimatı ile https://maske.epttavm.com adresi üzerinden formu dolduran her vatandaşın evine haftada 5 adet maske teslim edileceğini bildirdi.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan'ın talimatıyla, Sağlık ve Ulaştırma Altyapı Bakanlığı'nın koordinasyonunda 20-65 yaş arası vatandaşlarımıza maske dağıtılacaktır.https://t.co/ALe3X42uwn adresindeki formu dolduran her vatandaşımızın evine haftada 5 adet maske teslim edilecektir. pic.twitter.com/2CWDpFKyjj— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 5, 2020
İletişim Başkanı Altun yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız @RTErdogan'ın talimatıyla, Sağlık ve Ulaştırma Altyapı Bakanlığı'nın koordinasyonunda 20-65 yaş arası vatandaşlarımıza maske dağıtılacaktır. https://maske.epttavm.com adresindeki formu dolduran her vatandaşımızın evine haftada 5 adet maske teslim edilecektir." ifadelerine yer verdi.
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