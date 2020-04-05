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Son dakika: Başkan Erdoğan talimatı verdi: Ücretsiz maske dağıtımı başlıyor

Son dakika haberine göre, İletişim Başkanı hesabı üzerinden ücretsiz maske dağıtımına ilişkin açıklamalarda bulundu. Altun, Başkan Erdoğan'ın talimatı ile https://maske.epttavm.com adresi üzerinden formu dolduran her vatandaşın evine haftada 5 adet maske teslim edileceğini bildirdi.

  • Güncel
  • 05.04.2020 20:43
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  • Son Güncelleme: 05.04.2020 20:43
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Ücretsiz maske dağıtımı başlıyor

İletişim Başkanı hesabı üzerinden ücretsiz maske dağıtımına ilişkin açıklamalarda bulundu. Altun, Başkan Erdoğan'ın talimatı ile https://maske.epttavm.com adresi üzerinden formu dolduran her vatandaşın evine haftada 5 adet maske teslim edileceğini bildirdi.



İletişim Başkanı Altun yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız @RTErdogan'ın talimatıyla, Sağlık ve Ulaştırma Altyapı Bakanlığı'nın koordinasyonunda 20-65 yaş arası vatandaşlarımıza maske dağıtılacaktır. https://maske.epttavm.com adresindeki formu dolduran her vatandaşımızın evine haftada 5 adet maske teslim edilecektir." ifadelerine yer verdi.



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