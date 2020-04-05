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Son dakika: duyurdu: Son bir ayda 80 terörist...

Son dakika haberleri... tarafından yapılan açıklamada "Yurt içinde ve sınır ötesindeki operasyonlarda, son bir ayda 80 terörist etkisiz hale getirildi, 52 mevzi, sığınak, mağara ve depo tahrip edildi. ( ile mücadele) 2016'dan bugüne 'dan 19 bin 203 personel ihraç edildi, 5 bin 35 personel hakkında adli/idari süreç devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

  • Güncel
  • 05.04.2020 16:16
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  • Son Güncelleme: 05.04.2020 16:16
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MSB duyurdu: Son bir ayda 80 terörist...

Son dakika haberleri... tarafından yapılan açıklamada "Yurt içinde ve sınır ötesindeki operasyonlarda, son bir ayda 80 terörist etkisiz hale getirildi, 52 mevzi, sığınak, mağara ve depo tahrip edildi. ( ile mücadele) 2016'dan bugüne 'dan 19 bin 203 personel ihraç edildi, 5 bin 35 personel hakkında adli/idari süreç devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıntılar geliyor...

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