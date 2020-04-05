Son dakika haberleri... MSB tarafından yapılan açıklamada "Yurt içinde ve sınır ötesindeki operasyonlarda, son bir ayda 80 terörist etkisiz hale getirildi, 52 mevzi, sığınak, mağara ve depo tahrip edildi. (FETÖ ile mücadele) 15 Temmuz 2016'dan bugüne TSK'dan 19 bin 203 personel ihraç edildi, 5 bin 35 personel hakkında adli/idari süreç devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

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