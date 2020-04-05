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Son dakika: 'da sosyal mesafe kuralını hiç sayan hareket!

Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüsün 'ye de sıçramasının ardından bir dizi önlemler alındı. İçişleri Bakanlığı'nın aldığı önlemler arasından sosyal mesafeyi korumak adına düğün salonlarının kapatılması da yer aldı. Ancak 'nın Mamak ilçesinden koronavirüs önlemlerini hiçe sayan görüntüler geldi. Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu bir grup, sokak ortasında halay çekti.

  • Güncel
  • 05.04.2020 16:09
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  • Son Güncelleme: 05.04.2020 16:10
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Sosyal mesafe kuralını hiç sayan hareket!

'da çoğunluğunu kadınların oluşturduğu grup, katıldıkları nişan sonrası yol ortasında halay çekti. salgınına rağmen sosyal mesafe kurallarını ihlal eden grubun görüntüleri tepki topladı.

Mamak ilçesi, Misket Mahallesi'nde dün akşam bir grup kadın, yakınlarının evde yaptıkları nişana katıldı. Nişanın ardından çoğunluğunu kadınların oluşturduğu 10 kişi, Corona Virüs salgınına yönelik alınan tedbirleri hiçe sayarak, sosyal mesafe kuralına uymadan birlikte dışarı çıktı. Maske takmayan grup, el ele tutuşup bir süre halay çekti.

Mahallelinin cep telefonuyla çekip sosyal medyada paylaştığı görüntüler tepki topladı. Bu arada, mahalle muhtarının aileyi nişan öncesi uyardığı belirtildi.

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