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'daki 1157 bedelli asker böyle terhis edildi!

İçişleri Bakanlığı’nın le mücadele kapsamında 31 ilde araç giriş çıkışına yasak getirmesinin ardından en çok merak edilen konu belli askerlerin memleketlerine nasıl döneceği olmuştu. 'da vatani görevini tamamlayan 1157 bedelli asker, tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyularak, bindirildiği otobüslerle memleketlerine gönderildi.

  • Güncel
  • 05.04.2020 15:59
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  • Son Güncelleme: 05.04.2020 15:59
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1157 bedelli asker böyle terhis edildi!

3'üncü Piyade Tugayı 58'inci Piyade Alayı Binbaşı Maruf Kışlası'na 18 gün önce teslim olan 1157 bedelli asker, bugün yemin ettikten sonra terhis oldu. Terhis işlemleri öncesi her asker, sağlık taramasından geçirildi.

Askerlere 14 gün evden çıkmamaları konusunda taahhütname imzalatıldı. Terhis olanlar, nizamiye kapısına yerleştirilen dezenfeksiyon tünelinden geçerek çıkış yaptı.

Seyahat izin belgeleri hazırlanan ve otobüsler yolculuk boyunca durmayacağı için kumanyaları verilen askerler, daha sonra Alay Komutanlığı'nın tahsis ettiği 53 otobüse, sosyal mesafe kuralına uygun bindirildikten sonra polis eskortu eşliğinde memleketlerine gönderildi.

Yakınları gelenler ise polis tarafından kayıt altına alındıktan sonra özel araçlarla polis eskortu eşliğinde memleketlerine doğru yola çıktı. Otobüs şoförleri ve araçlara bindirilen askerlerin tamamının maske taktığı görüldü.

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