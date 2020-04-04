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Son dakika: 'tan yurda getirilen 334 Türk işçi 'da yurduna yerleştirildi

Son dakika haberi... Yeni tip virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında işçi olarak çalıştıkları 'tan yurda getirilen 334 Türk vatandaşı, 'da, Kredi ve lar Kurumuna () ait öğrenci yurtlarına yerleştirildi.

  • Güncel
  • 04.04.2020 07:46
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  • Son Güncelleme: 04.04.2020 07:47
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Irak'tan geldiler! Tam 334 kişi...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla 334 kişi, 'ın Bağdat şehrinden kalkan uçakla Zafer Havalimanı'na getirildi.

Uçaktan inen işçiler sağlık kontrolünün ardından, polis ve AFAD ekipleri eşliğinde otobüslerle kent merkezine taşındı.

Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde getirilen vatandaşlar, Hezar Dinari ve Emine Gülbahar öğrenci larına yerleştirildi.

Polis ekipleri binaların çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Yurtlarda 14 gün gözlem altında tutulacak işçilerin ihtiyaçları, Kütahya Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılayı tarafından karşılanacak.

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