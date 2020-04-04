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Son dakika: Bedelli askerliği tamamlayanlar terhis belgesiyle 'dan ayrılabilecek

Son dakika haberi... Valisi , ten terhis olacakların kentten ayrılmalarında kısıtlama yapılmadığını, bunun için terhis belgesisinin yeterli olduğunu bildirdi.

  • Güncel
  • 04.04.2020 14:41
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  • Son Güncelleme: 04.04.2020 14:42
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Bedelliyi tamamlayanlar İstanbul'dan ayrılabilecek mi?

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bedelli askerlikten terhis olacakların İstanbul'dan ayrılmalarında kısıtlama yoktur. Terhis belgesi yeterlidir. Terhis olacak askeri almak için özel araç ile gelecek 1 kişinin, oturduğu ilden 'Seyahat İzin Belgesi' alması şartıyla İstanbul'a giriş ve çıkışına izin verilecektir." ifadelerini kullandı.

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