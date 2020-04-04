Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bedelli askerlikten terhis olacakların İstanbul'dan ayrılmalarında kısıtlama yoktur. Terhis belgesi yeterlidir. Terhis olacak askeri almak için özel araç ile gelecek 1 kişinin, oturduğu ilden 'Seyahat İzin Belgesi' alması şartıyla İstanbul'a giriş ve çıkışına izin verilecektir." ifadelerini kullandı.



