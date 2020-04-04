Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bedelli askerlikten terhis olacakların İstanbul'dan ayrılmalarında kısıtlama yoktur. Terhis belgesi yeterlidir. Terhis olacak askeri almak için özel araç ile gelecek 1 kişinin, oturduğu ilden 'Seyahat İzin Belgesi' alması şartıyla İstanbul'a giriş ve çıkışına izin verilecektir." ifadelerini kullandı.
❗Bedelli askerlikten terhis olacakların İstanbul'dan ayrılmalarında kısıtlama yoktur.Terhis belgesi yeterlidir.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 4, 2020
❗Terhis olacak askeri almak için özel araç ile gelecek 1 kişinin;oturduğu ilden "Seyahat İzin Belgesi"alması şartıyla İstanbul'a giriş ve çıkışına izin verilecektir. pic.twitter.com/IEojCSLLBM
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