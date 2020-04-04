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Son dakika: 'da metro seferlerine Kovid-19 düzenlemesi

Son dakika haberine göre, 'da toplu taşımaya Kovid-19 düzenlemesi geldi. Açıklamada, 6 Nisan Pazartesi gününden itibaren metro seferlerinin saat 21.00'e kadar yapılacağını bildirildi.

  • Güncel
  • 04.04.2020 22:15
  •  - 
  • Son Güncelleme: 04.04.2020 22:15
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İstanbul'da metro seferlerine Kovid-19 düzenlemesi

'da toplu taşınma araçlarına yeni düzenlemeler getiriliyor. Yapılan ilk düzenme pazartesi gününden itibaren hayata geçirilecek ve metro seferleri saat 21.00'a kadar yapılacak. Aynı zamanda Moda, tramvayları ile Kabataş-Taksim Finüküler hattı seferleri de durdurulacak.

METRO ÇEKİLEN BU GÖRÜNTÜLER TEPKİ TOPLAMIŞTI
İşe gitmek zorunda olan ya da mecburiyetten dışarı çıkmak durumunda kalan İstanbullu, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İETT sefer sayılarını ve metrodaki vagon sayısını 8'den 4'e düşürmesi sonrası hâlâ sıkıntı yaşıyor.

Toplu ulaşım araçlarında bazı bölge ve saatlerde insan yoğunluğu manzaraları hâlâ değişmiyor. İş saatlerinde toplu taşıma araçları tıklım tıklım...Bugün sabah da manzara değişmedi. Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'nda yine insan kalabalığı vardı.

"SABAH SABAH TIKA BASA DOLU"
Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'ndaki dolu ve kalabalık insan manzarası objektiflere yansıdı. Toplu taşıma seferlerini azaltan CHP'li Ekrem İmamoğlu'na tepkiler çığ gibi.

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