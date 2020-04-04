Bugünkü
Takvim

'da toplu taşımada li dönem başladı

Başkan Erdoğan'ın açıkladığı yeni kısıtlamaların ardından vatandaşların toplu alanlarda kullanması zorunlu hale geldi. 'da da toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu getirildi. Vatandaşların büyük çoğunluğu maske takarken maskesi olmayan yolculara güvenlik noktasında maske dağıtıldı.

  • Güncel
  • 04.04.2020 09:29
  •  - 
  • Son Güncelleme: 04.04.2020 09:32
ABONE OL
Toplu taşımada maskeli dönem

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni kısıtlamaların ardından vatandaşların toplu alanlarda kullanması zorunlu hale geldi.



İSTANBUL'DA 'MASKELİ' DÖNEM!
'da Koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu getirildi. Vatandaşların büyük çoğunluğu maske takarken maskesi olmayan yolculara güvenlik noktasında maske dağıtıldı.



Koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde dün gece yarısı yeni tedbirler alındı. Bu kapsamda otobüs, , metrobüs ve şehir hatları vapurlarını kullanan yolcuların maske takma zorunluluğu getirildi. Metro ve metrobüslerde çoğu yolcunun bu kurala uyduğu gözlenirken bazı yolcuların maske takmadığı dikkat çekti.



Maskesiz yolcular toplu taşıma araçlarına alınmazken, turnikelerde bulunan güvenlik noktalarından ücretsiz maske dağıtıldı. Metro istasyonlarında yolculara sık sık maske takmaları ve temizliğe önem vermeleri konusunda uyarılarda bulunuldu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel İstanbul'da toplu taşımada maskeli dönem başladı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri