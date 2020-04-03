Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, sosyal medyadaki "Türkiye Gerçekleri" adlı hesabın kullanıcısı Mesut Aykın tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltında alınan Aykın, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.
ÖRGÜT PROPAGANDASI SUÇU
Savcılık ifadesi sonrası Nöbetçi Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Mesut Aykın, örgüt propagandası suçundan tutuklandı.
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