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Son dakika: Sosyal medyada "" adlı hesabın kullanıcısı tutuklandı

Son dakika haberi... 'ne () yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, sosyal medyadaki "" adlı hesabın kullanıcısı tutuklandı.

  • Güncel
  • 03.04.2020 21:42
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  • Son Güncelleme: 03.04.2020 21:42
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Mesut Aykın tutuklandı

'ne () yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, sosyal medyadaki "" adlı hesabın kullanıcısı tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltında alınan Aykın, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.

ÖRGÜT PROPAGANDASI SUÇU
Savcılık ifadesi sonrası Nöbetçi Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Mesut Aykın, örgüt propagandası suçundan tutuklandı.

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