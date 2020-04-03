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Son dakika: Sızma girişimindeki 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... : bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 4 /’li terörist daha, başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

  • Güncel
  • 03.04.2020 16:05
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  • Son Güncelleme: 03.04.2020 16:05
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Sızma girişimindeki teröristler etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK/YPG'li terörist daha, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede huzur ve güvenin devamı için operasyonlarımız kesintisiz devam edecek." ifadelerine yer verildi.



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