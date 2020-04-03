Son dakika: Sızma girişimindeki 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK/YPG'li terörist daha, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede huzur ve güvenin devamı için operasyonlarımız kesintisiz devam edecek." ifadelerine yer verildi.
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK/YPG'li terörist daha, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede huzur ve güvenin devamı için operasyonlarımız kesintisiz devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/kAnrCMYsKY— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 3, 2020
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