Çinli araştırmacılar, yeni tip corona virüsün mutasyona uğramış bir alt türünü keşfettiklerini ve virüsün enfeksiyon süresinin daha uzun sürdüğünü iddia etti.

EN UZUN SÜREN CORONA VİRÜS VAKASI

Uzmanlar, 49 gün boyunca taşıyıcı olan Covid-19 hastası orta yaşlı bir erkeği analiz ettiklerini belirtti. İsmi açıklanmayan adam corona virüsü en uzun süre taşıyan vaka olarak kayıtlara geçti. Daha önceki çalışmalarda virüsün enfekte süresinin ortalama 20 gün olduğu kaydedilmişti.