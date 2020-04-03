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Son dakika: Corona virüsü mutasyona mı uğradı? li Bilim insanları virüsün 49 gün yaşadığını belirterek...

’in kentinde ortaya çıkan ve her geçen gün dünyayı etkisi altına alan yeni tip ün bulaştığı kişi sayısı 1 milyona dayandı. Koronavirüs hakkında her geçen gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Gelen son dakika haberine göre Çinli bilim insanları koronavirüsün mutasyona uğrayan bir alt tipini keşfettiklerini iddia etti. Bilim insanları orta yaşlardaki bir erkeğin virüsü 49 gün boyunca taşıdığını söyleyerek bunun en uzun vaka olduğunu belirttiler.

  • Güncel
  • 03.04.2020 10:38
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  • Son Güncelleme: 03.04.2020 10:39
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Çinli araştırmacılar, yeni tip corona virüsün mutasyona uğramış bir alt türünü keşfettiklerini ve virüsün enfeksiyon süresinin daha uzun sürdüğünü iddia etti.

EN UZUN SÜREN CORONA VİRÜS VAKASI
Uzmanlar, 49 gün boyunca taşıyıcı olan Covid-19 hastası orta yaşlı bir erkeği analiz ettiklerini belirtti. İsmi açıklanmayan adam corona virüsü en uzun süre taşıyan vaka olarak kayıtlara geçti. Daha önceki çalışmalarda virüsün enfekte süresinin ortalama 20 gün olduğu kaydedilmişti.

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