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Son dakika: Başkan Erdoğan açıklamıştı... 'a araç giriş-çıkışı durduruldu!

Son dakika haberi... Koronavirüs ile mücadele kapsamında yayınlanan genelgeyle 'a araç giriş-çıkışı gece yarısı itibariyle durduruldu. , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'un giriş çıkışlarında 26 kontrol noktası kurulduğunu belirtti.

  • Güncel
  • 04.04.2020 06:42
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  • Son Güncelleme: 04.04.2020 06:45
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Başkan Erdoğan açıklamıştı... 26 noktada kontrol
'ın açıklamasının ardından yayınlanan genelgeyle belirlenen araçlar dışında 'a giriş ve çıkışlar yasaklandı. 'nda D100 Karayolu Gümüşyaka mevkii ve Avrupa Otoyolu Çerkezköy mevkiinde, Anadolu yakasında ise Tuzla D100 Karayolu ve TEM Otoyolu Vali Muammer Güler Kavşağı'nda oluşturulan noktalarda giriş ve çıkışlar jandarma ve polis ekiplerince kesildi.




Kontrol noktalarına gelen özel araçlar, ekipler tarafından geri çevrildi. İzin belgeleri bulunan TIR ve kamyonların ise girişlerine izin verildi. İzinleri olmayan TIR ve kamyon sürücülere de ceza kesildi.



Öte yandan, da sosyal medyadan yaptığı açıklamada kente giriş ve çıkışların 26 noktadan kesildiğini açıkladı.

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