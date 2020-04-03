Başkan Erdoğan'dan belediye başkanlarına Kovid-19 talimatı: Vatandaşı yalnız bırakmayın

Cadde ve sokakların temizliğini aksatmayın. Vatandaşlara maske, eldiven ve tulum dağıtın.
Evden çıkamayanları unutmayın. Halkımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayın.
MİLLETİMİZ AFFETMEZ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, videokonferans ile belediye başkanlarına seslendi. Erdoğan'ın gündeminde corona virüsü ile mücadele vardı. Erdoğan, milletin birlik ve beraberlik içinde olması için çalışılması gerektiğini söyledi. Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası'nı eleştiren muhalefete bir kez daha tepki gösterdi.
Erdoğan, "83 milyonun dayanışması için yapılan bir projeyi dinamitlemek açık söylüyorum gafletten ibarettir. Karşımızdaki düşmanın adı: Coronavirüs'üdür! Gün tüm ayrımları bırakarak ortak düşmana karşı birleşme günüdür. Umut aşılamak yerine karamsarlık pompalayanları milletimiz asla affetmeyecektir" dedi.
Erdoğan, "Sosyal devlet gereği 2 milyon aileye 1000'er TL destek veriyoruz" dedi.
HASTANE MÜJDESİ
Başkan Erdoğan, İstanbul'da İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabının 20 Nisan'da hizmete açılacağını bildirdi. "Diğer hastanelerimizi de süratle tamamlayarak milletimizin hizmetine sunacağız" dedi.
Evden çıkamayanları unutmayın. Halkımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayın.
MİLLETİMİZ AFFETMEZ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, videokonferans ile belediye başkanlarına seslendi. Erdoğan'ın gündeminde corona virüsü ile mücadele vardı. Erdoğan, milletin birlik ve beraberlik içinde olması için çalışılması gerektiğini söyledi. Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası'nı eleştiren muhalefete bir kez daha tepki gösterdi.
Erdoğan, "83 milyonun dayanışması için yapılan bir projeyi dinamitlemek açık söylüyorum gafletten ibarettir. Karşımızdaki düşmanın adı: Coronavirüs'üdür! Gün tüm ayrımları bırakarak ortak düşmana karşı birleşme günüdür. Umut aşılamak yerine karamsarlık pompalayanları milletimiz asla affetmeyecektir" dedi.
Erdoğan, "Sosyal devlet gereği 2 milyon aileye 1000'er TL destek veriyoruz" dedi.
HASTANE MÜJDESİ
Başkan Erdoğan, İstanbul'da İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabının 20 Nisan'da hizmete açılacağını bildirdi. "Diğer hastanelerimizi de süratle tamamlayarak milletimizin hizmetine sunacağız" dedi.
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