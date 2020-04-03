A Haber canlı izle! Başkan Erdoğan ulusa sesleniş canlı izle! Türkiye'nin Corona virüsle mücadele ettiği günlerde Başkan Erdoğan ulusa sesleniş. Bilim Kurulu'nun tavsiye kararlarının ardından, devlet tarafından alınacak son tedbirlerin açıklanacağı karar merakla bekleniyor. İşte, A Haber canlı izleme ekranı!

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ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs salgına karşı alınan tedbirlere ilişkin açıklama yapması bekleniyor...

TAVSİYELER İLETİLDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son açıklamada şunları söyledi:

Bu kadar kişi gözlem ve tedavi altına alınmadan önce de virüs taşıyordu. Şüpheli görülüp karantinaya alınmadan öncede işlerini sürdürüyorlardı. Arkadaşlarıyla buluşuyor kalabalık ortamlara giriyorlardı. Tespit edilmemiş başka hastalar gerçeğini ilave edin. Yayılımın ne kadar kolay olduğunu hatırlayın. Virüsün yayılım zincirini kıracak, kendimizi izole edeceğiz. Büyüklerimi uyarıyorum evden çıkmayın. Gençlerimizi uyarıyorum, virüsü taşıyıp taşımadığını bilemezsiniz.



Gençlerimizin bizi anlayacağından emin olmak istiyorum. Bilim Kurulu salgının riskle hissedildiği yerlerde daha sıkı önlemler alınması gerektiği kararını aldı. Sayın Cumhurbaşkanmıza bu kararları ilettik.