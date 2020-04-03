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    • 03.04.2020 20:11
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    canlı izle! ! Başkan Erdoğan, 3 Nisan akşamı ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirecek. Salgına karşı alınacak son tedbirlerin açıklanacağı konuşma için meraklı bekleyiş sürüyor. Başkan konuşması canlı izleme ekranı haberimizde!

    A Haber canlı izle! Başkan Erdoğan ulusa sesleniş canlı izle!

    ! canlı izle! Türkiye'nin Corona virüsle mücadele ettiği günlerde Başkan . Bilim Kurulu'nun tavsiye kararlarının ardından, devlet tarafından alınacak son tedbirlerin açıklanacağı karar merakla bekleniyor. İşte, A Haber canlı izleme ekranı!

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    ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs salgına karşı alınan tedbirlere ilişkin açıklama yapması bekleniyor...

    TAVSİYELER İLETİLDİ

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son açıklamada şunları söyledi:

    Bu kadar kişi gözlem ve tedavi altına alınmadan önce de virüs taşıyordu. Şüpheli görülüp karantinaya alınmadan öncede işlerini sürdürüyorlardı. Arkadaşlarıyla buluşuyor kalabalık ortamlara giriyorlardı. Tespit edilmemiş başka hastalar gerçeğini ilave edin. Yayılımın ne kadar kolay olduğunu hatırlayın. Virüsün yayılım zincirini kıracak, kendimizi izole edeceğiz. Büyüklerimi uyarıyorum evden çıkmayın. Gençlerimizi uyarıyorum, virüsü taşıyıp taşımadığını bilemezsiniz.

    Gençlerimizin bizi anlayacağından emin olmak istiyorum. Bilim Kurulu salgının riskle hissedildiği yerlerde daha sıkı önlemler alınması gerektiği kararını aldı. Sayın Cumhurbaşkanmıza bu kararları ilettik.

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