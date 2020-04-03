Konya Corona vaka sayısı kaç? 3 Nisan Konya Corona vaka ölü sayısı kaç oldu?

Bu kadar kişi gözlem ve tedavi altına alınmadan önce de virüs taşıyordu. Şüpheli görülüp karantinaya alınmadan öncede işlerini sürdürüyorlardı. Arkadaşlarıyla buluşuyor kalabalık ortamlara giriyorlardı. Tespit edilmemiş başka hastalar gerçeğini ilave edin. Yayılımın ne kadar kolay olduğunu hatırlayın. Virüsün yayılım zincirini kıracak, kendimizi izole edeceğiz. Büyüklerimi uyarıyorum evden çıkmayın. Gençlerimizi uyarıyorum, virüsü taşıyıp taşımadığını bilemezsiniz.

Virüs kişiden kişiye umulmadık hızla yayılıyor. Temas içinde olmayacağız, araya mesafe koyacağız, kendimizi izole edeceğiz. Büyüklerimizi uyarıyorum, evden çıkmayın. Gençlerimizi uyarıyorum, virüsü taşıyıp taşımadığınızı bilemezsiniz.

Bilim Kurulu olarak yeni kararlar aldık ve Sayın Cumhurbaşkanımıza sunduk. Kendisi gerekli açıklamalarda bulunacaktır. Sıkı tedbirleri Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacak.