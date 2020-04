Konya Corona vaka sayısı kaç? 3 Nisan Konya Corona vaka ölü sayısı kaç oldu?

SON 24 SAAT VERİLERİ

25 ilde can kaybımız bulunmuyor. 56 ilde can kayıpları yaşandı. İstanbul'da 12 bin 231, İzmir'de 1105, Ankara'da 860, Konya'da 601, Kocaeli'de 500 vaka var. En yüksek can kaybımızın yaşandığı şehir 210 ile İstanbul.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, nüfusa göre en riskli illeri İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya olarak belirtti.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN FLAŞ AÇIKLAMALAR!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadele kapsamında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca açıklamalarında şunları söyledi:

Koronavirüsle mücadelemizde bilinç biraz daha gelişti. Coronanın ne kadar kısa sürede yayıldığını önceki konuşmamızda anlatmıştım. Sağlıklı görünen bir kişi en az 30 kişiye bulaştırmıştı. Bu kişiye virüs taşıyan diyelim. Virüsü en başta taşıdığını kendisi de bilmiyordu. Yanındaki ailesine bulaştırdı. Gittiği hastanedeki muhasebeciye bulaştırdı. Odasındaki temizlik görevlisine bulaştırdı. Temizlik görevlisi ve muhasebeci hayatını kaybetti. İş yerindeki arkadaşına bulaştırdı. O da ailesindeki 5 kişiye bulaştırdı. Bu örneği göz önünde bulundurmanızı rica ediyorum.