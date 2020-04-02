Oktay Yaşar kimdir? Ankara Kuşu hesabı sahibi kim? Ankara'da, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 'Ankara Kuşu' kullanıcı adlı Twitter hesabının sahibi Oktay Yaşar gözaltına alındı. Bu gelişmenin ardından Oktay Yaşar kimdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Yaşar'ın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma neticesinde gözaltına alınmasına karar verildi. Harekete geçen Emniyet güçleri, Oktay Yaşar'ı Gebze'deki evinden gözaltına aldı.

OKTAY YAŞAR KİMDİR?

Sosyal medya hesabı Twitter'da @Ankarakuşu isimli hesabı çalıştıran isim deşifre oldu.

Hesabı Oktay Yaşar isimli yerel gazetecinin yönettiği anlaşıldı. Hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma yürütülen Yaşar, sabaha karşı gözaltına alındı.

Gebze'de bir dönem yerel gazetecilik yapan Oktay Yaşar, 2016 senesine kadar bariyertv isimli haber sitesini yönetiyordu. Oktay Yaşar'ın sahibi olduğu iddia edilen Ankara Kuşu isimli twitter hesabı, provakatif içerikli yayınlarıyla görülüyordu. Özellikle devletin önemli kurumlarını kulis bilgisi adı altında hedef alıyordu. Ankara Kuşu hesabının 500 binden fazla takipçisi bulunuyordu. Hesaba şuanda erişilemiyor.