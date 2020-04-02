Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Levent Yamanel, salgınla ilgili önemli bilgiler verdi. Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin ayrı bir yere defnedilmesine gerek olmadığını söyledi: Defin işlemlerinde bir sıkıntının olmadığı görülüyor.



Prof. Dr. Yamanel, 'Türkiye-İtalya' karşılaştırmalarını yanlış bulduğunu belirtti. "Bizim sağlık sistemimiz daha iyi" dedi.

Ama gasilhanede çalışanların mutlaka koruyucu ekipmanları giymesi gerekiyor. Yine defin işlemleri sırasında da mutlaka eldiven ve koruyucu maske takılması uygun olacaktır. Bunlar dışında herhangi bir önerimiz yok. Virüsün de topraktan çıkma ihtimali yok. Vatandaşlarımız bu konuda emin olabilirler. Vefat eden hastanın normal yerine gömülmesi uygundur. Cemaatin de çok kalabalık olmaması ve kişilerin o esnada birbirine mesafeli durması gerekiyor.

TOKALAŞMA SARILMA...

Levent Yamanel, sosyal mesafenin önemine de vurgu yaptı: Tokalaşma ve sarılmadan uzak duralım. Mutlaka ellerimizi de bol bol yıkayalım...