Prof. Dr. Ateş Kara, son bir hafta içindeki vaka sayılarında fazla artış olmamasının sevindirici olduğunu belirtti. Bu rakamları üç-dört gün daha izlemek gerektiğini bildirdi. Verilerin böyle seyretmesi durumunda, hastalığın Türkiye'de çok fazla pik yapmadan inişe geçebileceğini kaydetti. Şunları söyledi: "Önümüzdeki son 4-5 gün bizim için çok önemli. Hasta sayısını 23-30 Mart tarihleri arasındaki bantta tutabilmeyi başarırsak, işte bizim için umut veren haber bu olur.



Ateş Kara

BU ÇAĞRI, UMUT IŞIĞIMIZ

Ancak ısrarla söylüyorum. Pozitif vaka sayımızı bu bantta tutmayı başarabilirsek, Türkiye virüsle mücadelede önemli bir mesafe almış olacak. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla büyük ölçüde insanların evde kaldığının göstergesi olacak. Tek isteğimiz vatandaşlarımızın biraz daha dişini sıkarak bu hafta sonuna kadar 'evde kal' çağrılarına uyması... Bu çağrı, bizim umut ışığımız. Kimse bunu unutmasın. Hastalarımızın çoğunda ağır solunum sıkıntısı yok. Hastalığa yakalanmamak için tek yapmamız gereken sosyal mesafenin korunması. Türkiye'de grafiğin yükselmemesinin tek nedeni de vatandaşın çağrılara uymaya başlaması...

DURUMU İYİYSE GÖNDERİYORUZ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in tedavisine evde devam edilecek olması ile ilgili tartışmaların yersiz olduğunu kaydeden Kara, "Genel durumu iyiyse, akciğerlerinde sıkıntı yoksa eve gönderebiliyoruz. 14 gün sonunda 2 test daha yapılıyor. Bunlar negatif çıkarsa kişi dışarı çıkabiliyor. Bu kurallar Fatih Hoca için de geçerli" dedi.