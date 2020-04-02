Göktaşı dünyaya çarpacak mı? Sorusu 2020 yılı itibarıyla yaşanan depremler, yangınlar, dünyayı etkisi altına alan corona virüsünün yayılmasının ardından merak konusu oldu. Sosyal medyada da '11 Nisan'da dev bir asteroid (meteor) Dünyaya çarpacak' haberleri ortaya çıktı. Peki, Göktaşı çarparsa ne olur? Koronavirüs tehlikesi ile uğraştığımız bu günlerde NASA 'dan bir son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada, gök cisimlerinin yörüngelerini tespit eden kurumu Yakın Dünyaya Yönelik Nesne Araştırmaları Merkezi, devasa bir asteroitin Dünyaya doğru geldiğine yer verildi.
Asteroid çarpışması 2020: Göktaşı dünyaya çarpacak mı? Göktaşı çarparsa ne olur?
Göktaşı dünyaya çarpacak mı? Göktaşı dünyaya çarparsa ne olur? Soruları sosyal medyada "11 Nisan'da dev bir asteroid Dünya'ya çarpacak" şeklinde çıkan haberlerin ardından merak konusu oldu. Bu bağlamda NASA 'dan yapılan açıklamada tehlikeli asteroidin yörüngeye yaklaştığına yer verildi. NASA, söz konusu asteroidin gökdelen büyüklüğünde olduğuna yer verildi. Açıklamada bu asteroidin felaket yaratacak kadar hızlı şekilde ilerlediğini söylüyor. Olası bir çarpışma esnasında Dünya yüzeyinde yaklaşık 6.5 kilometre genişliğinde dev bir krater yaratacak kadar güçlü asteroit, çarpma esnasında gerçekleşen patlama sırasında etrafındaki her şeyi silip süpürebilir.
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