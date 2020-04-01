Prof. Dr. Oğuz Özyaral Kovid-19 şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Ekranda bulaşıcı hastalıklar konusunda halkı uyaran Prof. Dr. Oğuz Özyaral, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Corona testi yapıldı. Sonuç henüz çıkmadı.
ŞİFRE: HİJYEN
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik uyardı: ATM ve bina girişlerindeki kapı şifreleri ile asansör düğmeleri mikrop saçıyor. Aman temizliğe dikkat edin!
İLAÇ GİBİ HABER
Türkiye, Corona'yı yenen kişilerden alınacak plazma ile hastalığın tedavisi için start verdi.
ABD ve Avustralya ise verem aşısı (BCG) ile bazı sıtma ilaçlarını hastalarda denedi.
CAN KAYBI 214'E ÇIKTI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün 46 hastanın daha hayatını kaybettiğini belirtti.
Bakan Koca, "Can kaybımız 214'e, vaka sayımız ise 13 bin 531'e yükseldi" dedi.
BAKANLIKTAN YARDIM UYARISI
İçişleri Bakanlığı 81 ilin belediyelerine gönderdiği genelgede korsan yardım kampanyasına karşı uyardı. Belediyelerin Valilikten izinsiz yardım toplayamayacağı açıklandı. Vakıfbank ve Denizbank'ın İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri'nin yardım kampanyası hesapları bloke edildi.
İSTANBUL'A 2 HASTANE
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da mayısta İkitelli, eylülde ise Göztepe şehir hastanelerinin açılacağını belirtti. "Yeni şehir hastanelerimizle İstanbul'da yatak kapasitemiz toplamda 5 bin 452 artıyor" dedi.
MECLİS DOKTORU VİRÜSE YAKALANDI
TBMM'nin Meclis Hastanesi'nde görevli bir doktoruna ateş ve boğaz ağrısı belirtilerinin görülmesi üzerine meslektaşları tarafından test yapıldı. Sonucun pozitif çıkması üzerine doktor, tedavi altına alındı. Doktora daha önce yapılan testin ise negatif çıktığı öğrenildi.
POZİTİF ÇIKAN ARKADAŞLAR VAR
İçişleri Bakanı Soylu, vatandaşlara "evde kalın" çağrısında bulundu. Soylu, "Şu ana kadar emniyet teşkilatımızda 30, jandarmada 18, 4 kaymakamımız, bir valimiz ve yine diğer teşkilatlarımızda salgınla karşı karşıya kalan, bir bölümü semptom gösteren bir bölümü de pozitif çıkan mesai arkadaşlarımız var" dedi.
VALİDE DE CORONA ÇIKTI
Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in dün yaptırdığı COVİD-19 testi pozitif çıktı. Valilikten yapılan açıklamada, Bilgin'in 14 gün izole altına alındığı ve görevlerini Valilik Konağı'nda yürüteceği vurgulandı.
UMRECİLER EVİNE GİTTİ
Suudi Arabistan'da umre görevlerini yerine getiren vatandaşlar, COVİD-19 önlemleri kapsamında karantinaya alındı. Eskişehir, Kayseri, Isparta ve Konya'daki yurtlarda 14 günlük süreyi dolduranlar ve testleri negatif çıkanlar dün memleketlerine gönderildi.
Vİ'RUS'!
Rusya Devlet Başkanı Putin, özel karantina hastanesinde denetleme yaptı. Ancak maskesiz bir şekilde görüştüğü başhekim, Covid-19'a yakalandı.
BAK VE KAL!
Ordu'da 25 yıllık bakkal Orhan Sarı, salgına karşı kendi tedbirini aldı. Paraları, kaynar suyun içine attı!
KOVUD 19!
Coronavirüs ile mücadelede etkin rol üstlenen sağlık çalışanlarının toplu taşımayı ücretsiz kullanması kararlaştırıldı. Ancak İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan Tolgahan Karadaş, "Erkekten hemşire mi olur?" denilerek şoför tarafından otobüse alınmadı.
COVID'i DUR'DRONE!'
AYDIN'da Coronavirüs'e teknolojiyle savaş açıldı. Vatandaşın ateş ölçümü drone ile yapıldı.
AŞKA ENGEL DEĞİL
İstanbul Eyüpsultan'da Selin Ayhan (25), Doğan Mert (28) çifti nikahlarında gelinlik ve damatlık yerine tulum, maske, eldiven ve koruyucu gözlük giydi. Kendi kreasyonları ile mutluluğa 'Evet' dedi.
İstanbul Avcılar'da belediye ekipleri parkı dezenfekte etti. Beş dakika sonra parka giden 65 yaş ve üzeri vatandaşların banklarda oturması dikkat çekti.
ÖNCE
SONRA
ŞİFRE: HİJYEN
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik uyardı: ATM ve bina girişlerindeki kapı şifreleri ile asansör düğmeleri mikrop saçıyor. Aman temizliğe dikkat edin!
İLAÇ GİBİ HABER
Türkiye, Corona'yı yenen kişilerden alınacak plazma ile hastalığın tedavisi için start verdi.
ABD ve Avustralya ise verem aşısı (BCG) ile bazı sıtma ilaçlarını hastalarda denedi.
CAN KAYBI 214'E ÇIKTI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün 46 hastanın daha hayatını kaybettiğini belirtti.
Bakan Koca, "Can kaybımız 214'e, vaka sayımız ise 13 bin 531'e yükseldi" dedi.
BAKANLIKTAN YARDIM UYARISI
İçişleri Bakanlığı 81 ilin belediyelerine gönderdiği genelgede korsan yardım kampanyasına karşı uyardı. Belediyelerin Valilikten izinsiz yardım toplayamayacağı açıklandı. Vakıfbank ve Denizbank'ın İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri'nin yardım kampanyası hesapları bloke edildi.
İSTANBUL'A 2 HASTANE
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da mayısta İkitelli, eylülde ise Göztepe şehir hastanelerinin açılacağını belirtti. "Yeni şehir hastanelerimizle İstanbul'da yatak kapasitemiz toplamda 5 bin 452 artıyor" dedi.
MECLİS DOKTORU VİRÜSE YAKALANDI
TBMM'nin Meclis Hastanesi'nde görevli bir doktoruna ateş ve boğaz ağrısı belirtilerinin görülmesi üzerine meslektaşları tarafından test yapıldı. Sonucun pozitif çıkması üzerine doktor, tedavi altına alındı. Doktora daha önce yapılan testin ise negatif çıktığı öğrenildi.
POZİTİF ÇIKAN ARKADAŞLAR VAR
İçişleri Bakanı Soylu, vatandaşlara "evde kalın" çağrısında bulundu. Soylu, "Şu ana kadar emniyet teşkilatımızda 30, jandarmada 18, 4 kaymakamımız, bir valimiz ve yine diğer teşkilatlarımızda salgınla karşı karşıya kalan, bir bölümü semptom gösteren bir bölümü de pozitif çıkan mesai arkadaşlarımız var" dedi.
VALİDE DE CORONA ÇIKTI
Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in dün yaptırdığı COVİD-19 testi pozitif çıktı. Valilikten yapılan açıklamada, Bilgin'in 14 gün izole altına alındığı ve görevlerini Valilik Konağı'nda yürüteceği vurgulandı.
UMRECİLER EVİNE GİTTİ
Suudi Arabistan'da umre görevlerini yerine getiren vatandaşlar, COVİD-19 önlemleri kapsamında karantinaya alındı. Eskişehir, Kayseri, Isparta ve Konya'daki yurtlarda 14 günlük süreyi dolduranlar ve testleri negatif çıkanlar dün memleketlerine gönderildi.
Vİ'RUS'!
Rusya Devlet Başkanı Putin, özel karantina hastanesinde denetleme yaptı. Ancak maskesiz bir şekilde görüştüğü başhekim, Covid-19'a yakalandı.
BAK VE KAL!
Ordu'da 25 yıllık bakkal Orhan Sarı, salgına karşı kendi tedbirini aldı. Paraları, kaynar suyun içine attı!
KOVUD 19!
Coronavirüs ile mücadelede etkin rol üstlenen sağlık çalışanlarının toplu taşımayı ücretsiz kullanması kararlaştırıldı. Ancak İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan Tolgahan Karadaş, "Erkekten hemşire mi olur?" denilerek şoför tarafından otobüse alınmadı.
COVID'i DUR'DRONE!'
AYDIN'da Coronavirüs'e teknolojiyle savaş açıldı. Vatandaşın ateş ölçümü drone ile yapıldı.
AŞKA ENGEL DEĞİL
İstanbul Eyüpsultan'da Selin Ayhan (25), Doğan Mert (28) çifti nikahlarında gelinlik ve damatlık yerine tulum, maske, eldiven ve koruyucu gözlük giydi. Kendi kreasyonları ile mutluluğa 'Evet' dedi.
İstanbul Avcılar'da belediye ekipleri parkı dezenfekte etti. Beş dakika sonra parka giden 65 yaş ve üzeri vatandaşların banklarda oturması dikkat çekti.
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