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lı ajan inde iş birlikçi isim konuştu! Kaçış planını İran istihbaratı hazırladı!

’da Suudi gazetecinin Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinin ardından e kurban giden lı ajan hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Vardanjani’yi öldüren suikastçıyı İran’a kaçıran Shalamzari yakalandı. İş birlikçi ifadesinde kaçış planını İran istihbarat ekibinin hazırladığını itiraf etti.

  • Güncel
  • 01.04.2020 09:15
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  • Son Güncelleme: 01.04.2020 10:04
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Vardanjani suikastinde iş birlikçi isim konuştu!

Şişli'de 14 Kasım'da uyruklu ajan 'yi öldüren Ali Esfanjani'yi İran'a kaçıran Siyavash Abazarı Shalamzari yakalandı.

Ali Efsanjani için İran İstanbul Başkonsolosluğu'ndan sahte seyahat belgesi hazırlandığını ve kaçışın bu sayede gerçekleştiğini anlatan Shalamzari, Esfanjani'yi sınırda 6-7 İranlı istihbaratçının karşıladığını kaydetti. Shalamzari, "İran'da bulunduğum bir dönem tanıştığım Hacı Ağa tarafından aranarak Ali Esfanjanı'nin yanına yönlendirildim. Bana 'Bir akrabam pasaportunu evraklarını kaybetmiş. Şimdi gir onu al' dedi.

Şişli Camii civarında otururken onu buldum ve çok telaşlıydı. Çok stresi vardı. Onu arabama aldığımda 'neden korkuyorsun, pasaportunu İran verir hemen gidersin, Hacı seni tanıyor, pasaportunu alırsın' dedim. Hacı ağa aradı. Ali'ye 'telefonunu kır at' dedi. Ben Hacı Ağa'ya ne olduğunu sorduğumda Bana 'Siz bekleyin İran Konsolosluğu ile konuşacağım. Size çıkış belgesi verecekler' dedi. Biri beni aradı ve konsolosluktan bir belge getireceğini söyledi. Beni Marmara Park civarında buldu. Belgeyi bana verdi. Ben Hacı Ağa'ya 'havaalanından bu şahsı göndereceğim' dedim. Fakat Hacı 'Yok karayoluyla getir. Benim hatırım için karayolu ile Gürbulak sınırına kadar getir' dedi. Otobüslere binerek sınıra kadar gittik. Orada İran istihbaratından 6-7 kişi Esfanjani'yi karşıladı" diye itiraflarda bulundu. (Sabah)

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