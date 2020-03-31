Son dakika: Bakan Soylu'dan Kovid-19 açıklaması: Pozitif çıkan mesai arkadaşlarımız var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Şu ana kadar emniyet teşkilatımızda 30, jandarma teşkilatımızda 18 ayrıca 4 kaymakamımız, bir valimiz ve yine diğer teşkilatlarımızda salgınla karşı karşıya kalan, bir bölümü semptom gösteren bir bölümü de pozitif çıkan mesai arkadaşlarımız var."
Soylu: "15 günde sosyal medyada provokasyon yapan 2 bin 863 hesap belirlendi. Bunların yüzde 70'i FETÖ, PKK, DHKP-C gibi terör örgütleriyle ilintili."
Soylu: "İmamı, polisi, jandarması, Kızılayı, öğretmeni, devletin bütün birimleri, kaymakamı, valisiyle 725 bin yaşlı insanımızın evine gittik."
Soylu: "Şehirler arası yolcu taşımacılığı yüzde 98,9 düştü"
Soylu: "Şu anda 21 ilimizde 50 belde, köy ve mezrayı karantinaya aldık."
Soylu: "Fahiş fiyat uyguladığı değerlendirilen 243 satıcıya operasyon yapıldı."
Soylu: "Devlet, vali izin vermeden banka numaraları açıklayıp 'Ben yardım topluyorum' derseniz başka devlet, yeni hükümet oluşturmak istiyorsunuz."
Ayrıntılar geliyor....
Soylu: "15 günde sosyal medyada provokasyon yapan 2 bin 863 hesap belirlendi. Bunların yüzde 70'i FETÖ, PKK, DHKP-C gibi terör örgütleriyle ilintili."
Soylu: "İmamı, polisi, jandarması, Kızılayı, öğretmeni, devletin bütün birimleri, kaymakamı, valisiyle 725 bin yaşlı insanımızın evine gittik."
Soylu: "Şehirler arası yolcu taşımacılığı yüzde 98,9 düştü"
Soylu: "Şu anda 21 ilimizde 50 belde, köy ve mezrayı karantinaya aldık."
Soylu: "Fahiş fiyat uyguladığı değerlendirilen 243 satıcıya operasyon yapıldı."
Soylu: "Devlet, vali izin vermeden banka numaraları açıklayıp 'Ben yardım topluyorum' derseniz başka devlet, yeni hükümet oluşturmak istiyorsunuz."
Ayrıntılar geliyor....
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