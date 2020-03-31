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Son dakika: Bakan Soylu'dan Kovid-19 açıklaması: Pozitif çıkan mesai arkadaşlarımız var

Son dakika haberi! : "Şu ana kadar emniyet teşkilatımızda 30, jandarma teşkilatımızda 18 ayrıca 4 kaymakamımız, bir valimiz ve yine diğer teşkilatlarımızda salgınla karşı karşıya kalan, bir bölümü semptom gösteren bir bölümü de pozitif çıkan mesai arkadaşlarımız var."

  • Güncel
  • 31.03.2020 22:27
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  • Son Güncelleme: 31.03.2020 23:10
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Bakan Soylu'dan Kovid-19 açıklaması
: "Şu ana kadar emniyet teşkilatımızda 30, jandarma teşkilatımızda 18 ayrıca 4 kaymakamımız, bir valimiz ve yine diğer teşkilatlarımızda salgınla karşı karşıya kalan, bir bölümü semptom gösteren bir bölümü de pozitif çıkan mesai arkadaşlarımız var."

Soylu: "15 günde sosyal medyada provokasyon yapan 2 bin 863 hesap belirlendi. Bunların yüzde 70'i FETÖ, PKK, DHKP-C gibi terör örgütleriyle ilintili."

Soylu: "İmamı, polisi, jandarması, Kızılayı, öğretmeni, devletin bütün birimleri, kaymakamı, valisiyle 725 bin yaşlı insanımızın evine gittik."

Soylu: "Şehirler arası yolcu taşımacılığı yüzde 98,9 düştü"

Soylu: "Şu anda 21 ilimizde 50 belde, köy ve mezrayı karantinaya aldık."

Soylu: "Fahiş fiyat uyguladığı değerlendirilen 243 satıcıya operasyon yapıldı."

Soylu: "Devlet, vali izin vermeden banka numaraları açıklayıp 'Ben yardım topluyorum' derseniz başka devlet, yeni hükümet oluşturmak istiyorsunuz."


Ayrıntılar geliyor....

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