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Cumhurbaşkanlığından 'Biz Bize Yeteriz " paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , Başkan Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz " diyerek başlattığı na ilişkin bir video paylaştı.

  • Güncel
  • 31.03.2020 18:34
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  • Son Güncelleme: 31.03.2020 18:52
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Bu millet darda kalanın yanındadır

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , Başkan Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz " diyerek başlattığı na ilişkin bir video paylaştı.

Altun paylaşımında, "Bu millet, derde düşenin yakınında, darda kalanın yanındadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası için tek yüreğiz.. Yolumuz kardeşlik, yönümüz adalet; #bizbizeyeterizTürkiyem " ifadelerine yer verdi.

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