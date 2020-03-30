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Sağlık Bakanı müjdeledi: Hizmete açtık

Sağlık Bakanı , bir süredir yapımı devam eden nin 600 yataklı yeni binasının hizmete açıldığını duyurdu. Koca "Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanemizin 600 yataklı ilk etabını bugün itibariyle hizmete açtık." dedi.

  • Güncel
  • 30.03.2020 18:23
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  • Son Güncelleme: 30.03.2020 18:23
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Bakan Koca müjdeledi: Hizmete açtık

Sağlık Bakanı , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarına da hizmet sunacak nin 600 yataklı ilk etabının bugün itibarıyla hizmete açıldığını bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık alanında önemli bir sınav verilen bu günlerde hizmet kapasitesini bir adım daha ileri taşıdıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Koronavirüs hastalarımıza da hizmet sunacak olan Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanemizin 600 yataklı ilk etabını bugün itibarıyla hizmete açtık. Milletimize hayırlı olsun."

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