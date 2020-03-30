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kurumları aidat talep edebilecek mi? açıkladı

Koronavirüs salgını nedeniyle eğitim-öğretime ara verildiğini belirten , tatil dönemlerinde resmi kurumlarının velilerden aidat talep edemeyeceklerini açıkladı.

  • Güncel
  • 30.03.2020 18:03
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  • Son Güncelleme: 30.03.2020 18:03
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Milli Eğitim Bakanlığından (), ara tatil hariç, resmi kurumlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tatil edilen zamanlarda veliden aidat talep edilmeyecek.

Bakanlıktan valiliklere gönderilen yazıda, Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği gereği resmi okul öncesi eğitim kurumlarında velilerden alınan aidatların, Kovid-19 kapsamında eğitim öğretime ara verilen sürelerde alınıp alınmayacağı konusunda tereddüt yaşandığı belirtildi.

Yazıda, ilgili yönetmelik gereği 6-10 Nisan 2020 tarihlerinde yapılması gereken ikinci dönem ara tatilinin, Kovid-19 salgını nedeniyle 16-20 Mart 2020'ye alındığından bu tarihlerde aidatın alınması gerektiği ifade edildi.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle okullarda eğitim ve öğretime ara verildiği, diğer zamanlarda ise veliden herhangi bir ücretin talep edilmemesi gerektiği kaydedildi.

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