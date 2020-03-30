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ABD'li sanatçı 'tan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek

Daha önce, Barış Pınarı Harekatı'nda Şanlıurfa Akçakale sınırına giden, göçmen çocuklar için Eskişehir’de sahne alan ABD’li sanatçı , Cumhurbaşkanı ’ın başlattığı ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına bağış yaparak destek verdi.

  • Güncel
  • 31.03.2020 00:37
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  • Son Güncelleme: 31.03.2020 00:37
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Miles'tan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek

ABD'li sanatçı , Cumhurbaşkanı 'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağış yaparak destek verdi.



Daha önce, Barış Pınarı Harekatı'nda Şanlıurfa Akçakale sınırına giden, göçmen çocuklar için Eskişehir'de sahne alan, Şeb-i Arus törenlerinde ilahi söyleyen ve Elazığ'daki depremzedeler için konser sözü veren ABD'li sanatçı Della Miles, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek verdi. Türkiye'de olduğu sürelerde Muğla'nın Dalyan ilçesindeki evinde yaşayan Miles, yurt dışından online EFT yoluyla bağış yaptı. Miles, sosyal medya hesabından bir de mesaj göndererek, "Şu an Türkiye dışındayım, ancak kalbim sizlerle. Beni kendi insanınız gibi görüp içinize aldınız. Bu yaptığım sizin güzel yüreğinizin yanında hiçbir şey ama benim de katkım olsun istedim. Biz Bize Yeteriz Türkiyem, sizi seviyorum, herkesin az ya da çok bu kampanyaya katıda bulunmasını arzu ediyorum" ifadelerini kullandı.

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