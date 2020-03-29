Meclis Hastanesinde görevli bir doktorda ateş ve boğaz ağrısı belirtilerinin görülmesi üzerine yapılan koronavirüs (Kovid-19) test sonucu negatif çıktı.

Doktorun son 14 günde muayene ettiği kişiler telefonla aranarak tedbir amaçlı kendilerini izole etmeleri istendi.

TBMM BAŞKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

TBMM Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Meclis Hastanesinde görevli bir doktorda ateş ve boğaz ağrısı belirtilerinin görülmesi üzerine şehir hastanesinde test yapıldığı ve sonucun negatif çıktığı bildirildi.

TEDBİR AMAÇLI İZOLE

Açıklamada, "Kendisi tedbir amaçlı olarak hastanede tutulmaya devam edilmektedir. Ancak son 14 günde muayene ettiği kişiler telefonla aranarak bilgilendirilmiş ve tedbir amaçlı olarak kendilerini izole etmeleri istenmiştir." ifadelerine yer verildi.