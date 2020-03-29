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nde görevli un (Kovid-19) test sonucu belli oldu

nde görevli bir da ateş ve boğaz ağrısı belirtilerinin görülmesi üzerine yapılan (Kovid-19) test sonucu negatif çıktı. Doktorun son 14 günde muayene ettiği kişiler telefonla aranarak tedbir amaçlı kendilerini izole etmeleri istendi.

  • Güncel
  • 29.03.2020 23:38
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  • Son Güncelleme: 29.03.2020 23:39
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Meclis doktorunun test sonucu açıklandı

nde görevli bir da ateş ve boğaz ağrısı belirtilerinin görülmesi üzerine yapılan (Kovid-19) test sonucu negatif çıktı.

Doktorun son 14 günde muayene ettiği kişiler telefonla aranarak tedbir amaçlı kendilerini izole etmeleri istendi.

TBMM BAŞKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI
TBMM Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Meclis Hastanesinde görevli bir doktorda ateş ve boğaz ağrısı belirtilerinin görülmesi üzerine şehir hastanesinde test yapıldığı ve sonucun negatif çıktığı bildirildi.

TEDBİR AMAÇLI İZOLE
Açıklamada, "Kendisi tedbir amaçlı olarak hastanede tutulmaya devam edilmektedir. Ancak son 14 günde muayene ettiği kişiler telefonla aranarak bilgilendirilmiş ve tedbir amaçlı olarak kendilerini izole etmeleri istenmiştir." ifadelerine yer verildi.

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