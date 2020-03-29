İstabul'da Kovid-19'a karşı mega önlem

CORONAVİRÜS salgını, tüm dünyaya yayıldı. İlk vakanın 10 Mart'ta görüldüğü ülkemizde enfekte hasta sayısı 7 bin 402'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 108'e ulaştı. Yetkililer, salgının yayılmasını önlemek için geniş tedbirler aldı. 81 il valiliğine gönderilen genelge ile virüsle mücadele
sağlanıncaya kadar hafta sonlarında, il ve ilçelerde vatandaşların sahil bantları, mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında; piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş gibi faaliyetleri yasaklandı. Uyarıları dikkate alan vatandaşlar, dün evlerine kapandı.
EMİNÖNÜ
ORTAKÖY
BEBEK
İSTANBUL, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde tarihi bir sessizlik vardı. Mega kent İstanbul'un sahilleri boş kaldı. Kimse aracıyla yola çıkmadı. Trafik yoğunluğunun yüzde 4 olması şaşkınlık yarattı.
Güvenlik güçleri, dün alınan tedbirleri harfiyen uyguladı. Orman ve sahillerde yürüyüş yapanlar evlerine yollandı.
AYDOS
ANTALYA
Hollanda'nın Utrecht Belediye Başkanı Jan van Zanen, ülkede alınan Covid-19 önlemlerine karşı, evde kalın çağrısı yaptı. Türkçe kelimelerle de "Evde kalın, mesafeyi koruyun, sorumluluğunuzu alın çünkü bunlar hayati önem taşıyor. Kendinize ve birbirinize iyi bakın" ifadesini kullandı.
ALTUN: DAHA DA GÜÇLENECEĞİZ
İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, COVİD-19 salgınına karşı alınan önlemleri değerlendirdi. "Bu tehdit başladığından bu yana oldukça etkili önlemler aldık ve bugünkü ilave önlemler de ortak savunmamızı daha da güçlendirecektir" dedi.
KAYIP SAYISI 108 OLDU
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, açıkladı: Son 24 saatte Coronavirüs nedeniyle Türkiye'de 16 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 108'e yükseldi. Vaka sayısı ise 7 bin 402
EBA'DA CANLI EĞİTİM
VİRÜSLE mücadele nedeniyle okullarda eğitime ara verildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA Canlı Sınıf uygulamasının devreye alındığını söyledi. "Bu planlamanın uygulaması üzerinde çalışıyoruz. Bu üçlü kullanımı ikinci haftadan itibaren uygulamaya başlayacağız" dedi.
CORONA EMNİYET'TE
VİRÜS, salgınla mücadelede büyük rol üstlenen polis teşkilatına sıçradı. 11'i İstanbul'da görevli, 2'si Sakarya, 1 İzmir, 1 Rize ve 1'i de Samsun'da görevli 16 emniyet mensubunda COVİD-19 testi pozitif çıktı. İstanbul'da karantinadaki yurtta görevli 20 polisih de hastanede tedavi altında olduğu açıklandı.
sağlanıncaya kadar hafta sonlarında, il ve ilçelerde vatandaşların sahil bantları, mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında; piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş gibi faaliyetleri yasaklandı. Uyarıları dikkate alan vatandaşlar, dün evlerine kapandı.
EMİNÖNÜ
ORTAKÖY
BEBEK
İSTANBUL, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde tarihi bir sessizlik vardı. Mega kent İstanbul'un sahilleri boş kaldı. Kimse aracıyla yola çıkmadı. Trafik yoğunluğunun yüzde 4 olması şaşkınlık yarattı.
Güvenlik güçleri, dün alınan tedbirleri harfiyen uyguladı. Orman ve sahillerde yürüyüş yapanlar evlerine yollandı.
AYDOS
ANTALYA
Hollanda'nın Utrecht Belediye Başkanı Jan van Zanen, ülkede alınan Covid-19 önlemlerine karşı, evde kalın çağrısı yaptı. Türkçe kelimelerle de "Evde kalın, mesafeyi koruyun, sorumluluğunuzu alın çünkü bunlar hayati önem taşıyor. Kendinize ve birbirinize iyi bakın" ifadesini kullandı.
ALTUN: DAHA DA GÜÇLENECEĞİZ
İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, COVİD-19 salgınına karşı alınan önlemleri değerlendirdi. "Bu tehdit başladığından bu yana oldukça etkili önlemler aldık ve bugünkü ilave önlemler de ortak savunmamızı daha da güçlendirecektir" dedi.
KAYIP SAYISI 108 OLDU
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, açıkladı: Son 24 saatte Coronavirüs nedeniyle Türkiye'de 16 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 108'e yükseldi. Vaka sayısı ise 7 bin 402
EBA'DA CANLI EĞİTİM
VİRÜSLE mücadele nedeniyle okullarda eğitime ara verildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA Canlı Sınıf uygulamasının devreye alındığını söyledi. "Bu planlamanın uygulaması üzerinde çalışıyoruz. Bu üçlü kullanımı ikinci haftadan itibaren uygulamaya başlayacağız" dedi.
CORONA EMNİYET'TE
VİRÜS, salgınla mücadelede büyük rol üstlenen polis teşkilatına sıçradı. 11'i İstanbul'da görevli, 2'si Sakarya, 1 İzmir, 1 Rize ve 1'i de Samsun'da görevli 16 emniyet mensubunda COVİD-19 testi pozitif çıktı. İstanbul'da karantinadaki yurtta görevli 20 polisih de hastanede tedavi altında olduğu açıklandı.
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