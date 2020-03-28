Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 04.34'te 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, saat 04.34'te merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 3,7 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.