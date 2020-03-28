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'nın Battalgazi ilçesinde 3,7 büyüklüğünde

Afet ve () Dairesinin tespitine göre, saat 04.34'te merkez üssü 'nın Battalgazi ilçesinde 3,7 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

  • Güncel
  • 29.03.2020 05:43
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  • Son Güncelleme: 29.03.2020 05:43
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Malatya'da 3,7 büyüklüğünde deprem

'nın Battalgazi ilçesinde saat 04.34'te 3,7 büyüklüğünde meydana geldi.

Afet ve () tespitine göre, saat 04.34'te merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 3,7 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

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