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Bakanlıkta bayrak değişimi

Başkan Erdoğan'ın imzaladığı atama kararı kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevine son verildi. Yerine Bakan Yardımcısı Adil Karaismailoğlu getirildi. Karaismailoğlu, Sayın Cumhurbaşkanının güvenine layık olmaya gayret göstereceğini söyledi.

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Bakanlıkta bayrak değişimi
Başkan Erdoğan'ın imzaladığı atama kararı kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevine son verildi. Yerine Bakan Yardımcısı Adil Karaismailoğlu getirildi. Karaismailoğlu, Sayın Cumhurbaşkanının güvenine layık olmaya gayret göstereceğini söyledi.

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