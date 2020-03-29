Başkan Erdoğan'ın imzaladığı atama kararı kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevine son verildi. Yerine Bakan Yardımcısı Adil Karaismailoğlu getirildi. Karaismailoğlu, Sayın Cumhurbaşkanının güvenine layık olmaya gayret göstereceğini söyledi.
Bakanlıkta bayrak değişimi
Başkan Erdoğan'ın imzaladığı atama kararı kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevine son verildi. Yerine Bakan Yardımcısı Adil Karaismailoğlu getirildi. Karaismailoğlu, Sayın Cumhurbaşkanının güvenine layık olmaya gayret göstereceğini söyledi.
- Güncel
- 29.03.2020
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.