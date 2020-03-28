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Son dakika: Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'a koronavirüs mü bulaştı?

Son dakika haberi... Dünyayı esir alan koronavirüs, spor, sanat ve siyaset camiasında da hızla yayılıyor. Son olarak ‘’de korona’ iddiası kulisleri hareketlendirdi. Adı öne çıkan CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, “Gayet iyiyim, tavsiye ettiğimiz gibi biz de izole olduk. Hanımın göz hapsindeyiz” açıklaması yaptı.

  • Güncel
  • 28.03.2020 08:16
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  • Son Güncelleme: 28.03.2020 08:20
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CHP'li vekile koronavirüs mü bulaştı?

Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'a dünkü basın toplantısında yöneltilen, "CHP'den bir siyasetçinin koronavirüs testinin önce negatif sonra pozitif çıktığı söyleniyor" sorusu kulisleri hareketlendirdi.



YAVUZYILMAZ'DAN AÇIKLAMA
Bir anda CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın ismi öne çıktı. Hürriyet'in haberine göre Yavuzyılmaz, önce şaşırdı daha sonra ise iki gün önce eşi Serpil Yavuzyılmaz'ın kendisini tıraş ettiği görüntüleri göndererek, "Gayet iyiyim, hiçbir şeyim yok. Bir tek saçlarım dökülüyor. Tavsiye ettiğimiz gibi biz de izole olduk. Hanımın göz hapsindeyiz. Hanımla birbirimize iyi bakıyoruz" dedi.

Yavuzyılmaz, eşi kendisinin saçlarını keserken çektiği bir videoyu da paylaştı.

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