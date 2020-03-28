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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan karantinadaki çifte tebrik telefonu

Son dakika haberine göre Başkan , 24 Mart’ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) gelip Mersin ’nda karantina altında bulunurken önceki gün doğumunun yaklaşması üzerine sevkedildiği Mersin Şehir Hastanesinde sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getiren Sevda Gül ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

  • Güncel
  • 28.03.2020 19:09
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  • Son Güncelleme: 28.03.2020 19:25
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Başkan'dan karantinadaki çifte tebrik telefonu

Başkan , KKTC'den gelip karantina altında bulunurken sevk edildiği hastanede doğum yapan Sevda Gül'ü telefonla arayarak kutladı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Mart'ta KKTC'den gelip Mersin 'nda karantina altında bulunurken önceki gün doğumunun yaklaşması üzerine sevk edildiği Mersin Şehir Hastanesi'nde sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getiren Sevda Gül ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Sevda Gül ve eşi Aykut Gül'ü tebrik eden Erdoğan, çiftin Azra adını verdikleri bebekleri ve annenin sağlık durumu hakkında da bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Azra bebeğe ve çiftin 4 yaşındaki diğer evladı Ayaz'a hayırlı ve sağlıklı bir ömür temennisinde bulundu.

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