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’nin bir beldesi ile 4 köyüne karantina

'nin merkeze bağlı Kendirli beldesi ile yakınında bulunan , Beştepe, Esentepe ve köyleri Coronavirüs vakalarının önüne geçilebilmesi için karantinaya alındı.

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Giriş çıkış yasak
Rize'nin merkeze bağlı Kendirli beldesi ile yakınında bulunan , Beştepe, Esentepe ve köyleri Coronavirüs vakalarının önüne geçilebilmesi için karantinaya alındı. Bu yerleşim yerlerine giriş çıkışlar yasaklandı. İl Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgili "Evlerdeki ateş, öksürük gibi semptomu bulunan tüm vatandaşlarımız sağlık kontrolünden geçirecektir" açıklamasını yaptı. Öte yandan İçişleri Bakanı Soylu "Rize'nin dışında belde ve köy olarak 7 karantina daha var" dedi.

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