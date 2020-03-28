Rize'nin merkeze bağlı Kendirli beldesi ile yakınında bulunan Yeni Selimiye, Beştepe, Esentepe ve Maltepe köyleri Coronavirüs vakalarının önüne geçilebilmesi için karantinaya alındı. Bu yerleşim yerlerine giriş çıkışlar yasaklandı. Rize İl Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgili "Evlerdeki ateş, öksürük gibi semptomu bulunan tüm vatandaşlarımız sağlık kontrolünden geçirecektir" açıklamasını yaptı. Öte yandan İçişleri Bakanı Soylu "Rize'nin dışında belde ve köy olarak 7 karantina daha var" dedi.
Rize’nin bir beldesi ile 4 köyüne karantina
Rize'nin merkeze bağlı Kendirli beldesi ile yakınında bulunan Yeni Selimiye, Beştepe, Esentepe ve Maltepe köyleri Coronavirüs vakalarının önüne geçilebilmesi için karantinaya alındı.
- Güncel
- 28.03.2020
- Gazete
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