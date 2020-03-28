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Diyanet’ten kararı

, 2020 yılı ödemeleri taksitleri ve hac işlemlerini ikinci bir duyuruya kadar erteledi. Virüs nedeniyle umre turları iptal edilen vatandaşların da ücret iadelerinin yapılacağı belirtildi.

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Diyanet’ten hac kararı
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2020 yılı ödemeleri taksitleri ve hac işlemlerini ikinci bir duyuruya kadar erteledi. Virüs nedeniyle umre turları iptal edilen vatandaşların da ücret iadelerinin yapılacağı belirtildi.

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