Diyanet İşleri Başkanlığı, 2020 yılı hac ödemeleri taksitleri ve hac işlemlerini ikinci bir duyuruya kadar erteledi. Virüs nedeniyle umre turları iptal edilen vatandaşların da ücret iadelerinin yapılacağı belirtildi.
Diyanet’ten hac kararı
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2020 yılı hac ödemeleri taksitleri ve hac işlemlerini ikinci bir duyuruya kadar erteledi. Virüs nedeniyle umre turları iptal edilen vatandaşların da ücret iadelerinin yapılacağı belirtildi.
- Güncel
- 28.03.2020
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.