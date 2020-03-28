Türkiye, Coronavirüs kurbanlarına ağladı. İstanbul'da ölümcül salgında hayatını kaybedenlerin Kilyos ve Beykoz'da defnedilmesi kararlaştırıldı. Cenaze sahiplerinin isterlerse, yakınlarını 6 ay ya da 1 yıl sonra aile mezarlığına nakledebileceği açıklandı. Dün, Beykoz'da ayrılan mezarlıkta defin işlemleri yapıldı.
Coronavirüsten hayatını kaybedenlerin defin işlemleri yapıldı
Türkiye, Coronavirüs kurbanlarına ağladı. İstanbul'da ölümcül salgında hayatını kaybedenlerin Kilyos ve Beykoz'da defnedilmesi kararlaştırıldı. Cenaze sahiplerinin isterlerse, yakınlarını 6 ay ya da 1 yıl sonra aile mezarlığına nakledebileceği açıklandı. Dün, Beykoz'da ayrılan mezarlıkta defin işlemleri yapıldı.
- Güncel
- 28.03.2020
- Gazete
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