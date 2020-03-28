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Coronavirüsten hayatını kaybedenlerin

, Coronavirüs kurbanlarına ağladı. 'da ölümcül salgında hayatını kaybedenlerin Kilyos ve 'da defnedilmesi kararlaştırıldı. sahiplerinin isterlerse, yakınlarını 6 ay ya da 1 yıl sonra aile mezarlığına nakledebileceği açıklandı. , Beykoz'da ayrılan mezarlıkta .

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Türkiye, Coronavirüs kurbanlarına ağladı. 'da ölümcül salgında hayatını kaybedenlerin Kilyos ve 'da defnedilmesi kararlaştırıldı. sahiplerinin isterlerse, yakınlarını 6 ay ya da 1 yıl sonra aile mezarlığına nakledebileceği açıklandı. , Beykoz'da ayrılan mezarlıkta .

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