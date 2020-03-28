İspanya'da Corona ölümleri patladı. Bir günde 769 kişinin eklenmesiyle kurban sayısı 4 bin 858'e çıktı. Virüs İtalya'da 9 bin 134, Fransa'da ise bin 995 can aldı. Hastaneler doldu, taştı. Milyonlarca kişi çaresiz kaldı.
Fransa'da hiçbir hastalığı olmayan 16 yaşındaki Julie Corona'dan öldü.
Kendini 10 Numaralı konutunda karantinaya aldı. Mesaj yolladı: Mücadeleye video konferansla liderlik edeceğim.
COR10A
"Sürü bağışıklığı için bırakalım yayılsın" diyen İngiltere Başbakanı Boris Johnson coronavirüsü kaptı.
Küresel salgın İngiltere'ye de sıçradı. Prens Charles'ten sonra Başbakan Boris Johnson hastalığa yakalandı.
Fransa Coronavirüs testilerini çoğalttı.
AVRUPA ZORDA ÖLÜ SAYISI ÇİN'İ 5'E KATLADI
Coronavirüs salgını Avrupa'ya sıçradı. Başta İtalya ve İspanya olmak üzere birçok ülkede vakalar arttı. Ölüm sayıları binleri aştı...
Coronavirüs, 500 bin vakanın üzerine çıkarak tehdit olmayı sürdürüyor. Virüsün ortaya çıktığı Çin'de vakalar azalırken, Avrupa'da durum tam tersi şekilde devam ediyor. Dünyada salgın nedeniyle en az 24 bin kişi hayatını kaybetti. İspanya'da ise Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı göre 769 artarak 4 bin 858'e çıktı. İtalya ise ölüm sayısı en yüksek olan ülkelerin başında geliyor. Çizme'de 9.134 kişi ölürken, 10.361 kişi de hastalığı yenmeyi başardı. Fransa'da virüs nedeniyle 299 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı bin 995'e, vaka sayısı 29 bin 155'e yükseldi. Almanya'da salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 267, vaka sayısı 43 bin 938 olarak açıklandı. Öte yandan Avrupa kıtasında kaydedilen ölümlerin, Çin'in 5 misli olduğu öğrenildi.
Almanya, İtalya'ya sahip çıktı. Hastaların tedavisini üstlendi.
İtalya'da dün 969 kişi daha Coronavirüs yüzünden hayatını kaybetti.
İspanya'da durumu ağır olan hastalar evden alınıyor.
BORIS POZİTİF!
İngiltere'de Coronavirüs vakaları çoğaldı. Prens Charles'ın ardından Başbakan Boris Johnson da hastalığa yakalandı. Johnson, yayınladığı mesajda, "24 saat içinde hafif semptomlar göstermeye başladım ve koronavirüs testim pozitif çıktı. Kendimi karantina altına aldım. Bu virüsle savaşırken hükümete video konferans yoluyla liderlik etmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.
Fransa'da hiçbir hastalığı olmayan 16 yaşındaki Julie Corona'dan öldü.
Kendini 10 Numaralı konutunda karantinaya aldı. Mesaj yolladı: Mücadeleye video konferansla liderlik edeceğim.
COR10A
"Sürü bağışıklığı için bırakalım yayılsın" diyen İngiltere Başbakanı Boris Johnson coronavirüsü kaptı.
Küresel salgın İngiltere'ye de sıçradı. Prens Charles'ten sonra Başbakan Boris Johnson hastalığa yakalandı.
Fransa Coronavirüs testilerini çoğalttı.
AVRUPA ZORDA ÖLÜ SAYISI ÇİN'İ 5'E KATLADI
Coronavirüs salgını Avrupa'ya sıçradı. Başta İtalya ve İspanya olmak üzere birçok ülkede vakalar arttı. Ölüm sayıları binleri aştı...
Coronavirüs, 500 bin vakanın üzerine çıkarak tehdit olmayı sürdürüyor. Virüsün ortaya çıktığı Çin'de vakalar azalırken, Avrupa'da durum tam tersi şekilde devam ediyor. Dünyada salgın nedeniyle en az 24 bin kişi hayatını kaybetti. İspanya'da ise Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı göre 769 artarak 4 bin 858'e çıktı. İtalya ise ölüm sayısı en yüksek olan ülkelerin başında geliyor. Çizme'de 9.134 kişi ölürken, 10.361 kişi de hastalığı yenmeyi başardı. Fransa'da virüs nedeniyle 299 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı bin 995'e, vaka sayısı 29 bin 155'e yükseldi. Almanya'da salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 267, vaka sayısı 43 bin 938 olarak açıklandı. Öte yandan Avrupa kıtasında kaydedilen ölümlerin, Çin'in 5 misli olduğu öğrenildi.
Almanya, İtalya'ya sahip çıktı. Hastaların tedavisini üstlendi.
İtalya'da dün 969 kişi daha Coronavirüs yüzünden hayatını kaybetti.
İspanya'da durumu ağır olan hastalar evden alınıyor.
BORIS POZİTİF!
İngiltere'de Coronavirüs vakaları çoğaldı. Prens Charles'ın ardından Başbakan Boris Johnson da hastalığa yakalandı. Johnson, yayınladığı mesajda, "24 saat içinde hafif semptomlar göstermeye başladım ve koronavirüs testim pozitif çıktı. Kendimi karantina altına aldım. Bu virüsle savaşırken hükümete video konferans yoluyla liderlik etmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.
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