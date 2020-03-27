Ordu Belediyesi, 'Aircor 52' adlı dezenfeksiyon tüneli yaptı. Yoldan geçenlerin kıyafetini temizlemeye başladı.
Tüneldeki özel karışımlı 360 derecelik solüsyon buharının, giysileri bakteriden arındırdığı açıklandı.
AIRCOR 52 VAR HASTALIK YOK
ORDU Büyükşehir Belediyesi tarafından Coronavirüs'ten korunmak için 'Aircor 52' adı verilen dezenfeksiyon tüneli oluşturuldu. Sokağa çıkmak zorunda kalanların evlerine dönüşleri sırasında içine girdikleri tünelde, yayılan özel karışımlı 360 derecelik sölüsyon buharı ile kişilerin kıyafetleri üzerindeki olası bakteriler, dezenfekte ediliyor. 5 metre uzunluğunda bir kabinden oluşan tünel, otomatik sensörler aracılığı ile devreye giriyor. AK Partili Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, koronavirüse karşı her türlü tedbiri aldıklarını belirterek, "Belediyemiz Türkiye'ye örnek olacak bir çalışma geliştirdi. İnsan sağlığına hiçbir zararlı etkisi bulunmuyor" dedi.
Vatandaşlar tünelde dezenfekte olduktan sonra evlerine gidiyor.
Tüneldeki özel karışımlı 360 derecelik solüsyon buharının, giysileri bakteriden arındırdığı açıklandı.
AIRCOR 52 VAR HASTALIK YOK
ORDU Büyükşehir Belediyesi tarafından Coronavirüs'ten korunmak için 'Aircor 52' adı verilen dezenfeksiyon tüneli oluşturuldu. Sokağa çıkmak zorunda kalanların evlerine dönüşleri sırasında içine girdikleri tünelde, yayılan özel karışımlı 360 derecelik sölüsyon buharı ile kişilerin kıyafetleri üzerindeki olası bakteriler, dezenfekte ediliyor. 5 metre uzunluğunda bir kabinden oluşan tünel, otomatik sensörler aracılığı ile devreye giriyor. AK Partili Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, koronavirüse karşı her türlü tedbiri aldıklarını belirterek, "Belediyemiz Türkiye'ye örnek olacak bir çalışma geliştirdi. İnsan sağlığına hiçbir zararlı etkisi bulunmuyor" dedi.
Vatandaşlar tünelde dezenfekte olduktan sonra evlerine gidiyor.
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