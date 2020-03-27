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li profesörün kitabını bir günde Türkçeye çevirdiler! Koronavirüs hakkında dehşete düşüren ayrıntı: Deliryum oranı yüksek

İlk olarak ’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip koronavirüs dünyayı adeta esir aldı. Dünya Sağlık Örgütü’nün ‘küresel salgın’ olarak ilan ettiği koronavirüs yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı. Dünya koronavirüsle mücadele ederken gelen bir son dakika haberi virüsün insanlar üzerindeki etkisini gözler önüne serdi. Çin’de koronavirüsün anlatıldığı “Kovid-19 Önleme ve ” bir grup Türk doktor tarafından Türkçeye çevrildi. Söz konusu kitapta yer alan ifadeler ise dehşete düşürdü. Kitapta, “Durumu kritik olan Kovid-19 hastaları arasında deliryum oranı, bilinç kaybı yüksek bildirildi” denildi.

  • Güncel
  • 27.03.2020 08:44
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  • Son Güncelleme: 27.03.2020 08:50
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Çin'in Zhejiang Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Tingbo Lang ve ekibi tarafından hazırlanan "Kovid-19 Önleme ve Tedavi El Kitabı" bu ülkede corona virüsün tedavisine yönelik en önemli kaynak olarak kabul ediliyor.

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