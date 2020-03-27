Çin'in Zhejiang Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Tingbo Lang ve ekibi tarafından hazırlanan "Kovid-19 Önleme ve Tedavi El Kitabı" bu ülkede corona virüsün tedavisine yönelik en önemli kaynak olarak kabul ediliyor.
Çin'in Zhejiang Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Tingbo Lang ve ekibi tarafından hazırlanan "Kovid-19 Önleme ve Tedavi El Kitabı" bu ülkede corona virüsün tedavisine yönelik en önemli kaynak olarak kabul ediliyor.
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