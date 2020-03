Türkiye, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) pandemi ilan etmeden önce koronavirüs tehdidine yönelik ilk adımını Bilim Kurulu'nu oluşturarak attı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla ocak ayında bürokratlarla toplantı yapılıp Bilim Kurulu oluşturulmasına karar verildi. Kurulun kimlerden ve kaç kişiden oluşacağı da bu toplantıda belirlendi. Toplam 26 biliminsanından oluşan kurul hemen toplantıya çağrıldı.

HER GÜN TOPLANTI

Ocaktan bu yana her gün toplanan kurul, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine yön veriyor. 26 bilim insanı güne görev yaptıkları kurumlara giderek başlıyor. Öğleden önce kendi rutin işlerini yapan üyeler, saat 13.30 gibi bakanlıkta koronavirüsle mücadele konusunda yeni rota çizmek için toplanıyor ve yeni kararlar alıyor. Bu kararlar sürekli kamuoyu ile paylaşılıyor. Kurulun hemen her üyesi TV, radyo ve gazetelerden gelen röportajlara da gidiyor, sosyal medyadaki bilgi kirliliğini önlüyor, vatandaşları virüse karşı nasıl korunmaları gerektiği konusunda uyarıyor, bilgilendiriyor. Hürriyet de bu zor dönemde görev yapan bilim insanlarımızın kimler olduğuna ışık tutuyor. İşte isim isim korona savaşçıları...

KAHRAMANLARIN BAŞKANI

Hürriyet'te yer alan habere göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgın daha Türkiye'ye ulaşmadan ve DSÖ henüz pandemi ilan etmeden kolları sıvadı. Ocak ayında bir bilim kurulu oluşturulması talimatını verdi. Kurul için alanında uzman ve dünya genelinde tanınan 26 isim belirlendi. Kurul, her gün toplanıp virüsle mücadeleye yön veriyor. Bakan Koca da onlara başkanlık ediyor.

ENFEKSİYONLARLA MÜCADELE EDİYOR

Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz: İstanbul Tıp Fakültesi- Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı.

EBOLAYLA DA SAVAŞTI

Prof. Dr. Ateş Kara (Hacettepe Tıp Fakültesi-Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları): O ekranlarda en sık gördüğümüz simalardan biri. Bilgisi, uzmanlığı ve her soruyu detaylarıyla, sabırla açıklamasıyla Türkiye'nin en güvendiği isimlerden biri oldu. DSÖ'de çeşitli dönemlerde danışmanlık yapan Kara, Ebola'nın Afrika'dan dünyaya yayılışını önlemek için kurulan 25 kişilik çalışma grubunda yer aldı. Türkiye için, 'Ebola virüs hastalığı bilgilendirme ve vaka yönetim rehberi' hazırladı.

Prof. Dr. Tevfik Özlü: Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı.

DOMUZ GRİBİNİ İYİ TANIYOR

Prof. Dr. Levent Akın (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi-Epidemiyoloji): Domuz gribi döneminde aktif bir rol aldı, Pandemi Kurulu Üyeliği yaptı. Akın, pek çok insanın aşı karşıtı görüşleri gündeme getirdiği dönemde, aşı yaptırmanın hayat kurtaracağına vurgu yaparak, bu konuda önemli bir savaş verdi.

DSÖ'DE ÇALIŞTI

Doç. Dr. Şebnem Erdinç: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi'nde görevli. Uzmanlık alanı enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) projesi kapsamında hazırlanan Türkiye için, 'Ebola virüs hastalığı bilgilendirme ve vaka yönetim rehberi'nde katkısı büyük.

KIRIM-KONGO'YLA MÜCADELESİ BÜYÜK

Prof. Dr. Recep Öztürk (İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi-Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji): Sağlık Bakanlığı'nın Hastane Enfeksiyonları Bilimsel Danışma Kurulu, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Bilimsel Danışma Kurulu, Pandemi İzleme Bilim Kurulu üyesi.

UZMANLIK ALANI HIV

Prof. Dr. Serhat Ünal (Hacettepe Tıp Fakültesi- Enfeksiyon Hastalıkları): Ulusal ve uluslararası 150 bilimsel makale, 180 bildiri ve yurt içinde yayınlanmış kitaplarda 22 kitap bölümü mevcut. Başlıca ilgi alanları, gram pozitif bakterilerde değişik antibiyotiklere direnç mekanizmaları, moleküler biyoloji tekniklerinin enfeksiyon hastalıkları tanısında kullanımı ve HIV enfeksiyonu.

UZMANLIĞI ZOONOTİK HASTALIKLAR

Prof. Dr. Hasan Tezer (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi-Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları): Prof. Dr. Hasan Tezer'in uzmanlık alanında çocuklarda bağışıklama, hastane enfeksiyonları ve zoonotik, yani hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar var.

KURULUN HUKUK DANIŞMANI

Cemil Güneş (Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşaviri): Bilim Kurulu'nda alınan kararların hukuka aykırı olup olmadığını, herhangi bir ihlal oluşturup oluşturmadığını denetliyor.

YENİ VİRÜSLER ÖZEL İLGİ ALANINDA

Prof. Dr. Alpay Azap (Ankara üniversitesi Tıp Fakültesi- Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji): Bağışıklama, sağlık bakımıyla ilişkili enfeksiyonlar, bağışıklığı baskılanmış hastalarda (organ nakil alıcıları, kanser hastaları gibi) gelişen enfeksiyonlar, antibiyotik direnci, grip ve yeni ortaya çıkan enfeksiyonlar özel ilgi alanları arasında yer alıyor.

Prof. Dr. Aydın Yılmaz: Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları Eğt. ve Araştırma Hast. Başhekimi.