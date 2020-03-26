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33 yaşındaki Coronavirüs'ten hayatını kaybetti

Coronavirüs’e yakalanan ve 13 gün mücadele veren hayatını kaybetti. 33 yaşındaki genç kadının, ateşi olması nedeniyle Coronavirüs’ün öldürücü olduğu açıklandı.

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İstanbul'da Acıbadem International Hastanesi'nde çalışan 33 yaşındaki , 2020 tarihinde yakalandığı Coronavirüsünden dolayı tedavi gördüğü . 'nde yaşamını yitirdi. 10 Mart'ta evinde yükselen ani ateş ve öksürük şikayeti üzerine bir tıp fakültesi hastanesine giden Tahtalı, daha sonra Samatya SSK Hastanesi'ne sevk edildi. Daha sonra Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Tahtalı'ya 23 Mart 2020 tarihinde Coronavirüsü (Covid-19) tanısı konuldu. Dilek Tahtalı'nın vefatı sonrası, cenazesinin memleketi 'da Beden Köyü'nde bugün defnedileceği belirtildi. Dilek Tahtalı'nın Coronavirüs'ten ölmesinin nedeni ise ateşi hastalığının olması gösterildi.

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