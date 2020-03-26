İstanbul'da Acıbadem International Hastanesi'nde çalışan 33 yaşındaki Dilek Tahtalı, 10 Mart 2020 tarihinde yakalandığı Coronavirüsünden dolayı tedavi gördüğü Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. 10 Mart'ta evinde yükselen ani ateş ve öksürük şikayeti üzerine bir tıp fakültesi hastanesine giden Tahtalı, daha sonra Samatya SSK Hastanesi'ne sevk edildi. Daha sonra Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Tahtalı'ya 23 Mart 2020 tarihinde Coronavirüsü (Covid-19) tanısı konuldu. Dilek Tahtalı'nın vefatı sonrası, cenazesinin memleketi Amasya'da Beden Köyü'nde bugün defnedileceği belirtildi. Dilek Tahtalı'nın Coronavirüs'ten ölmesinin nedeni ise Akdeniz ateşi hastalığının olması gösterildi.
33 yaşındaki Dilek Tahtalı Coronavirüs'ten hayatını kaybetti
Coronavirüs’e yakalanan ve 13 gün mücadele veren Dilek Tahtalı hayatını kaybetti. 33 yaşındaki genç kadının, Akdeniz ateşi olması nedeniyle Coronavirüs’ün öldürücü olduğu açıklandı.
- Güncel
- 26.03.2020
- Gazete
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