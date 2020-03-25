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Son dakika: 'nda 7.8 büyüklüğünde ! 400 kişi tahliye edildi! uyarısı yapıldı!

Gelen son dakika bilgisine göre Japonya’nın kuzey doğusunda bulunan nda 7.8 büyüklüğünde yaşandı. Yaklaşık 400 kişinin oluşabilecek nedeniyle bölgeden güvenli bir noktaya tahliye edildiği bilgisi paylaşılan açıklamada, "Severo-Kurilsk’te depremin ardından meydana gelen tsunami, yaklaşık 50 santimetre yüksekliğinde meydana geldi. Tsunami tehdidi devam ediyor." denildi.

  • Güncel
  • 25.03.2020 09:43
  •  - 
  • Son Güncelleme: 25.03.2020 10:03
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O ülkede 7.8 büyüklüğünde deprem!

Jeoloji Araştırmaları Kurumu, 'na bağlı Severo bölgesinin 213 kilometre güneydoğu açıklarında meydana gelen in, yerin 56,7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu. Pasifik Merkezi, Severo, Sahalin ve ABD'nin Hawaii Adası için tsunami uyarısı yaptı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, ülkenin Uzak Doğu Federal Bölgesi'nde yer alan Kuril Adaları'nda meydana gelen depremden dolayı ilk bilgilere göre, ölü ve yaralının bulunmadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, deprem sonrasında organize halinde gereken çalışmanın yapıldığı belirtilerek, "İlk belirlemelere göre, ölü ve yaralı yok, yıkım bulunmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Yaklaşık 400 kişinin oluşabilecek tsunami nedeniyle bölgeden güvenli bir noktaya tahliye edildiği bilgisi paylaşılan açıklamada, "Severo-Kurilsk'te depremin ardından meydana gelen tsunami, yaklaşık 50 santimetre yüksekliğinde meydana geldi. Tsunami tehdidi devam ediyor." denildi.

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